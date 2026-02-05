Paraguai e Equador recebem micro e pequenas de cosméticos brasileiros

247 - Paraguai e Equador serão o destino de 20 microempresas e empresas de pequeno porte de 14 estados brasileiros que atuam no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos entre os dias 23 e 27 de fevereiro. Os empresários e empresárias participam da primeira edição da Jornada Exportadora de 2026, iniciativa que busca ampliar a presença internacional do segmento ao oferecer uma trilha estruturada de capacitação, inteligência de mercado e acesso qualificado a compradores estrangeiros.

A ação é resultado de uma parceria entre a ApexBrasil e o Sebrae, segundo informações das duas instituições, e foi desenhada para fortalecer a competitividade dos pequenos negócios. A proposta combina preparação prévia, imersão nos mercados-alvo e oportunidades de conexão comercial alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada participante.

“O mercado brasileiro de cosméticos e higiene tem um grande potencial de internacionalização, mas muitas vezes o custo alto para participar de missões internacionais e o processo, que parece muito burocrático, desanimam os empresários”, ressalta a analista de Acesso a Mercados do Sebrae, Patrícia Faria.

Ela destaca que o trabalho conjunto busca reduzir barreiras e ampliar a confiança dos pequenos negócios no processo de internacionalização. “As nossas ações em conjunto com a Apex buscam sensibilizá-los, em especial os pequenos negócios, de forma que se entendam capazes de internacionalizar. Esse apoio é de extrema importância para que essas empresas se sintam amparadas e seguras para entrar no mercado internacional”, afirma.

A jornada começa antes mesmo da missão internacional, com a realização de webinars e a disponibilização de materiais informativos sobre os mercados do Paraguai e do Equador. O objetivo é preparar as empresas para uma atuação mais estratégica. Nos países de destino, a programação prevê visitas técnicas a empresas locais de referência e rodadas de negócios com compradores internacionais, promovendo contatos comerciais direcionados.

“Para que esse potencial se transforme em vendas, é necessário que os empresários acessem possíveis mercados, apresentem seus produtos, conheçam mais sobre as demandas do mercado internacional e se fortaleçam, inclusive para buscar outros compradores e mercados além dos apresentados na missão. A ideia é que eles estabeleçam relações e fechem negócios durante as rodadas, mas que não se limitem a isso e busquem também outros clientes a partir do que aprenderem no evento”, completa a analista do Sebrae.

Entre as participantes da primeira edição do programa está a Nowrelly Professional, de Boa Vista (RR), que desenvolve linhas exclusivas de cosméticos para salões de beleza e para o cuidado em casa. Durante a missão, possíveis compradores do Paraguai e do Equador terão contato com produtos voltados à nutrição intensiva, hidratação profunda, redução de volume, tratamento para queda e cuidados com o couro cabeludo.

“Esse incentivo para exportação vai me ajudar bastante. Já que estou em Boa Vista, realmente é mais fácil atingir países da América Latina do que atuar no restante do país. Além de Manaus, que é mais próximo, já vendemos para a Venezuela e para a Guiana. Espero que dê tudo certo tanto para mim quanto para os meus amigos que embarcam nessa jornada”, destacou o sócio da Nowrelly Professional, Jollesson Leal.