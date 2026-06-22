Paraíba registra alta na abertura de empresas e supera 32 mil novos negócios em 2026

247 - A Paraíba contabilizou a abertura de 32.859 empresas entre janeiro e maio de 2026, resultado que representa um crescimento de 10,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, 19.055 empreendimentos encerraram suas atividades, gerando um saldo positivo de 13.804 novas empresas. Os dados são do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).

As informações foram divulgadas originalmente pelo portal Paraíba Business, que destacou o avanço da atividade empreendedora no estado mesmo em um cenário nacional ainda marcado por juros elevados e desafios para o acesso ao crédito.

A distribuição das novas empresas evidencia uma forte concentração nos principais centros urbanos paraibanos. João Pessoa lidera o ranking estadual, com 13.614 registros realizados nos cinco primeiros meses do ano, respondendo por 41,4% de todas as aberturas. Campina Grande aparece em seguida, com 4.977 novos negócios, o equivalente a 15,2% do total estadual.

João Pessoa concentra maior parte dos novos negócios

O desempenho da Paraíba foi analisado por Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste. Segundo ele, os números demonstram a capacidade de adaptação dos empreendedores paraibanos diante de um ambiente econômico ainda desafiador.

“Os dados revelam que o empreendedor continua identificando oportunidades de mercado e buscando alternativas para geração de renda e crescimento dos negócios. Setores ligados ao consumo, aos serviços e às atividades de menor estrutura inicial costumam manter uma dinâmica relevante de abertura de empresas, e é isso que tem sido verificado no estado”, afirma.

Na avaliação do especialista, o crescimento também está relacionado a mudanças estruturais observadas nos últimos anos, especialmente a digitalização dos pequenos negócios e a ampliação do acesso a ferramentas de gestão.

Digitalização e novos modelos impulsionam empreendedorismo

Artur Figueiredo ressalta que fatores como o avanço do comércio eletrônico e a busca por modelos de trabalho mais independentes vêm contribuindo para o aumento do número de empresas abertas.

“Há uma combinação de fatores que contribui para esse movimento. O empreendedor brasileiro tem demonstrado capacidade de adaptação e busca constante por novas oportunidades”, acrescenta.

Outro dado relevante é a predominância das microempresas na formação dos novos negócios. Das 32.859 empresas registradas entre janeiro e maio, 31.137 pertencem a essa categoria, o que corresponde a aproximadamente 95% de todas as aberturas realizadas no período.

Microempresas dominam cenário empresarial

A forte presença das microempresas reforça o papel dos pequenos negócios na movimentação da economia estadual e na geração de empregos. O perfil dos empreendedores também chama atenção pela participação expressiva dos mais jovens.

Segundo os dados do levantamento, empresários com até 35 anos de idade responderam por 56% das novas empresas abertas na Paraíba nos cinco primeiros meses do ano. O indicador demonstra o protagonismo das novas gerações na criação de empreendimentos e na busca por alternativas de renda e crescimento profissional.

Na divisão por gênero, os homens foram responsáveis por 62% das novas empresas registradas, enquanto as mulheres responderam por 38% das aberturas contabilizadas no estado.

Crédito ganha importância para expansão dos negócios

De acordo com Artur Figueiredo, o perfil predominante de jovens empreendedores e microempresários ajuda a compreender a demanda crescente por soluções financeiras voltadas ao desenvolvimento dos negócios.

Segundo ele, esse público costuma necessitar de recursos para capital de giro, aquisição de equipamentos, investimentos em tecnologia e aprimoramento da gestão empresarial.

“Quando observamos uma predominância de microempresas e uma participação expressiva de empreendedores mais jovens, fica evidente a importância de instrumentos financeiros adequados a essa realidade. O crédito tem papel fundamental não apenas para a abertura dos negócios, mas principalmente para garantir sua sustentabilidade e capacidade de crescimento ao longo do tempo”, explica.

Carteira de crédito cresce mais de 50% na Paraíba

Os dados do Sicredi refletem essa expansão da demanda por financiamento empresarial. Em abril de 2026, a carteira de crédito destinada a MEIs, micro e pequenos empreendedores na Paraíba alcançou R$ 396,8 milhões.

O montante representa um crescimento de 51,1% em relação ao mesmo período de 2024, quando a carteira somava R$ 262,7 milhões. O avanço indica maior procura por recursos financeiros para sustentar a expansão das atividades empresariais e fortalecer os negócios já existentes.

Atualmente, a Paraíba conta com 322.082 empresas ativas. Entre os segmentos mais presentes no estado estão lojas de roupas e acessórios, minimercados, mercearias e serviços de beleza, incluindo salões de cabeleireiro, manicure e pedicure. Esses setores ajudam a definir o perfil do empreendedorismo paraibano, fortemente concentrado nas áreas de comércio e serviços, que continuam liderando a abertura de novos empreendimentos no estado.