Pequenas empresas ampliam empregos e fortalecem economia, diz Sebrae

247 - As micro e pequenas empresas seguem como protagonistas da economia brasileira e desempenham papel decisivo na inclusão social e na geração de empregos no país. Em entrevista à Agência Sebrae de Notícias (ASN), o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou que o fortalecimento do ambiente de negócios, aliado à simplificação burocrática e ao acesso ao crédito, vem impulsionando o empreendedorismo em todas as regiões do Brasil.

Segundo Rodrigo Soares, o avanço das políticas voltadas aos pequenos empreendedores ajudou o Brasil a atingir a marca de mais de 26 milhões de negócios ativos. O dirigente ressaltou ainda que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por sete em cada dez empregos gerados em 2025. “O Sebrae trabalha essencialmente para apoiar as micro e pequenas empresas brasileiras, seja na melhoria do ambiente de negócios, seja na gestão financeira dos empreendimentos”, afirmou à ASN.

O presidente da instituição explicou que a atuação do Sebrae vai além da capacitação técnica e busca auxiliar empresários na gestão cotidiana dos negócios. “Muitas pessoas nascem com talento — para gastronomia, música, comunicação, advocacia, contabilidade — mas nem sempre sabem gerir um negócio”, declarou. Segundo ele, um dos erros mais comuns entre empreendedores iniciantes é misturar recursos pessoais e empresariais, o que compromete a sustentabilidade financeira da atividade.

Sebrae aposta na desburocratização

Rodrigo Soares destacou que o Sebrae atua diretamente nos municípios para melhorar as condições de funcionamento dos pequenos negócios. Para ele, o fortalecimento do empreendedorismo depende de um ambiente menos burocrático e mais favorável ao crescimento econômico local.

“É nos municípios que o empreendedor enfrenta os desafios concretos do dia a dia. Por isso, o Sebrae trabalha fortemente na simplificação, na desburocratização e no fortalecimento do ambiente de negócios”, afirmou.

O dirigente também atribuiu à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa parte da expansão do setor nas últimas duas décadas. “Na época, o Brasil tinha cerca de 2,6 milhões de micro e pequenas empresas e MEIs. Hoje, são mais de 26 milhões”, declarou. Segundo ele, o avanço representa “uma transformação enorme na economia brasileira”.

Compras públicas movimentam bilhões

Outro eixo considerado estratégico pelo Sebrae é a participação de pequenos negócios nas compras públicas. De acordo com Rodrigo Soares, o mercado movimenta aproximadamente R$ 1,3 trilhão por ano no Brasil e representa uma oportunidade relevante para micro e pequenas empresas.

Ele informou que os pequenos negócios movimentaram cerca de R$ 40 bilhões no setor em 2023, número que subiu para R$ 60 bilhões em 2024 e alcançou R$ 106 bilhões em 2025 com apoio da instituição.

“O Sebrae lançou recentemente a plataforma Contrata Mais Brasil, que simplifica o acesso dos pequenos negócios às compras públicas”, explicou. Segundo o presidente, a iniciativa facilita contratações de serviços e pequenos fornecimentos, permitindo maior integração entre empreendedores e órgãos públicos.

Rodrigo Soares afirmou ainda que o fortalecimento das compras públicas ajuda a manter recursos financeiros circulando nas economias locais. “Isso fortalece a economia local, porque o recurso permanece circulando no próprio território”, disse.

Crescimento econômico favorece empreendedorismo

Na avaliação do presidente do Sebrae, o atual cenário econômico tem favorecido a abertura de empresas e o fortalecimento do empreendedorismo por oportunidade. “Quando a economia cresce, o empreendedorismo cresce junto”, afirmou.

Segundo ele, o Brasil registrou a abertura de 5,1 milhões de CNPJs em 2025, sendo 4,9 milhões ligados a pequenos negócios. “Hoje, esse segmento representa cerca de 95% dos CNPJs do país”, destacou.

O dirigente também ressaltou o impacto social do empreendedorismo entre famílias de baixa renda. De acordo com ele, uma parceria entre Sebrae e Ministério do Desenvolvimento Social vai beneficiar 4,6 milhões de empreendedores inscritos no Cadastro Único.

“57% desses 4,6 milhões de microempreendedores individuais decidiram abrir o CNPJ depois de aderir ao registro que garante acesso aos programas sociais”, afirmou. Rodrigo Soares acrescentou que o público do CadÚnico ocupou 81,2% dos empregos gerados no primeiro bimestre de 2026.

Crédito ainda é obstáculo para pequenos negócios

Apesar do crescimento do setor, Rodrigo Soares reconheceu que o acesso ao crédito permanece como um dos maiores desafios enfrentados pelos pequenos empreendedores brasileiros.

“Ainda hoje, cerca de 72% dos pequenos empreendedores brasileiros têm dificuldade de acessar financiamento”, afirmou. Segundo ele, muitos empresários não conseguem apresentar garantias suficientes para contratar empréstimos.

Para enfrentar o problema, o Sebrae ampliou o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), dentro do programa Acredita Sebrae. “Até 2023, trabalhávamos com cerca de R$ 1 bilhão em garantias por ano. Hoje já chegamos a R$ 14 bilhões, e nossa meta é alcançar R$ 30 bilhões até o fim deste ano”, declarou.

Rodrigo Soares afirmou ainda que o Sebrae pode garantir até 80% das operações de crédito. No caso das mulheres empreendedoras, o percentual pode chegar a 100%. “Justamente para ajudar a reduzir desigualdades no acesso ao crédito”, explicou.

Inovação e bioeconomia ganham prioridade

O Sebrae também vem ampliando investimentos em inovação, inteligência artificial e bioeconomia. Segundo Rodrigo Soares, a transformação digital acelerou mudanças em diversos setores produtivos e tornou a inovação uma prioridade estratégica da instituição.

“Vivemos uma transformação tecnológica acelerada, com inteligência artificial e digitalização impactando todos os setores”, afirmou.

Entre os programas citados pelo presidente estão o Inova Amazônia, Inova Cerrado, Inova Pantanal e Inova Caatinga. No caso do Inova Amazônia, mais de 400 empresas já foram aceleradas pelo programa.

“Apoiamos centenas de novos negócios ligados à bioeconomia, ao extrativismo sustentável, aos cosméticos, à alimentação, aos produtos florestais e às soluções sustentáveis”, declarou.

Exportações e digitalização avançam

Rodrigo Soares destacou ainda a atuação do Sebrae na internacionalização de pequenos negócios, em parceria com a ApexBrasil por meio do programa PEIEX.

“Hoje, quatro em cada dez empresas exportadoras brasileiras são pequenos negócios”, afirmou. Segundo ele, o Sebrae participou recentemente da Feira Mundial da Indústria, em Hannover, na Alemanha, levando quase 200 startups e pequenas empresas brasileiras para apresentar soluções tecnológicas.

O presidente também citou oportunidades ligadas ao acordo Mercosul-União Europeia. “Estamos trabalhando fortemente nas oportunidades geradas pelo acordo Mercosul-União Europeia, especialmente para produtos como café, mel, cachaça, queijos, moda e máquinas industriais”, disse.

Na área digital, Rodrigo Soares afirmou que o Sebrae intensificou cursos e programas voltados ao comércio eletrônico e à inteligência artificial. “O pequeno negócio que não entra no mundo digital acaba ficando para trás”, declarou.

Educação empreendedora entra na pauta de 2026

Para Rodrigo Soares, o debate sobre desenvolvimento econômico no Brasil deverá passar necessariamente pela educação empreendedora, inovação e industrialização nos próximos anos. “Eu acredito que existem dois pilares fundamentais: educação e industrialização”, afirmou.

Segundo Soares, o Sebrae alcançou cerca de 9,3 milhões de estudantes com ações de educação empreendedora no último ano, além de ampliar iniciativas voltadas à formação financeira e planejamento de novos negócios.

“Quem quiser discutir o futuro do Brasil terá necessariamente de falar sobre educação, inovação, industrialização e inclusão produtiva”, concluiu o presidente do Sebrae.