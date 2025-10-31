Pequenas empresas conquistam espaço em prêmio de fornecedores da Petrobras

247 - Entre grandes corporações e multinacionais, os pequenos empreendimentos também brilharam na cerimônia do Prêmio Melhores Fornecedores Petrobras, realizada nesta quinta-feira (30) no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada pela Petrobras. Pela primeira vez, a premiação incluiu a categoria Pequena Empresa, criada para valorizar micro e pequenas companhias que se destacaram em critérios de excelência, geração de valor, inovação e práticas de sustentabilidade (ASG).

A grande vencedora da nova categoria foi a Chescoved, empresa baiana especializada em recuperação e proteção contra corrosão em equipamentos industriais. O reconhecimento veio após um histórico de entregas consistentes e melhoria contínua nos serviços prestados à Petrobras. Segundo a estatal, mais de 900 pequenos negócios de todo o país estavam elegíveis à disputa.

A criação da categoria exclusiva para micro e pequenas empresas também simboliza o fortalecimento da parceria entre a Petrobras e o Sebrae, que há anos colaboram em iniciativas voltadas à inserção desses negócios na cadeia produtiva do setor de energia. Para Juliana Borges, analista de Competitividade do Sebrae Nacional, o prêmio é um incentivo importante para o segmento.

“Ao dar visibilidade a esses empreendimentos, o prêmio valoriza o esforço de inovação, sustentabilidade e eficiência que esses negócios vêm desenvolvendo, muitas vezes em condições desafiadoras. Essa iniciativa reforça o compromisso das instituições parceiras com um desenvolvimento econômico mais inclusivo e equilibrado”, destacou Borges.

Projeto Fortalecer impulsiona diversidade e competitividade

Outro destaque do evento foi o Projeto Fortalecer, parceria entre o Sebrae e a Petrobras que apoia o desenvolvimento de micro e pequenas empresas no Vale do Paraíba (SP). A iniciativa tem foco em potenciais fornecedores cujos proprietários pertencem a grupos sub-representados — como mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e idosos.

O projeto atua nas cidades de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, oferecendo capacitações em gestão financeira e de pessoas, liderança, planejamento estratégico e consultorias especializadas. Também orienta os empreendedores sobre o cadastro no canal de fornecedores da Petrobras, facilitando o acesso a oportunidades reais de negócios.

Segundo José Batista Neto, gestor estadual do Setor Industrial do Sebrae-SP, a parceria tem papel transformador.

“Essa parceria é estratégica, ela conecta dois mundos, quando empregados geram transformação real — a força de investimento em tecnologia da Petrobras e a capilaridade e capacidade de mobilização do Sebrae. Juntos, conseguimos criar oportunidades concretas para que pequenos negócios se tornem fornecedores competitivos, inovadores e mais sustentáveis”, afirmou.