Pequenos negócios ampliam exportações com programa Jornada Exportadora

247 - O programa Jornada Exportadora tem ampliado o faturamento e as oportunidades de internacionalização de pequenos negócios brasileiros. Em um ano de atuação, a iniciativa resultou em R$ 92 milhões em acordos comerciais fechados e abriu novos caminhos para micro e pequenas empresas (MPEs) interessadas em vender seus produtos fora do país.

De acordo com informações divulgadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a iniciativa é fruto de uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa promove a aproximação entre empreendedores brasileiros e compradores internacionais por meio de rodadas de negócios e missões empresariais. Ao todo, já foram realizadas 12 rodadas internacionais no Brasil e oito missões em outros países. As empresas participantes estimam que o volume de negócios pode chegar a R$ 546 milhões nos próximos 12 meses.

A iniciativa também contribuiu para ampliar a presença de micro e pequenas empresas no comércio exterior. Em 2025, o número de MPEs exportadoras cresceu 3,4%, alcançando 11.822 empresas que atualmente comercializam produtos para outros países, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A Jornada Exportadora oferece uma trilha estruturada de capacitação que inclui inteligência de mercado, preparação estratégica e acesso qualificado a compradores internacionais. Segundo a analista de Acesso a Mercados do Sebrae, Patrícia Faria, o programa ajuda os pequenos negócios a aumentar sua competitividade.

“Para os pequenos negócios, o acesso ao mercado internacional representa um ganho de competitividade, uma possibilidade de escala e crescimento sustentável com diversificação de mercado”, afirma.

Ela destaca ainda que a experiência vai além da venda de produtos. “Mas representa também um acesso maior a conhecimentos, tendências globais, o que vai além da venda por si só. Representa uma expansão e uma mudança da mentalidade para esse empreendedor.”

A preparação das empresas começa antes mesmo das missões internacionais. Os participantes têm acesso a webinars e materiais informativos sobre os mercados-alvo, com orientações que ajudam a estruturar uma estratégia de entrada mais consistente — inclusive por meio do comércio eletrônico.

“É uma ferramenta fundamental nesse processo de internacionalização porque ele permite uma redução de barreiras, amplia o acesso a mercados e permite uma entrada mais gradual e segura no comércio internacional”, explica Patrícia Faria.

Nos países de destino, a programação inclui visitas técnicas a empresas de referência e rodadas de negócios com compradores estrangeiros, promovendo conexões comerciais alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada participante.

A participação das micro e pequenas empresas nas missões também cresceu significativamente. Na comparação com o ano anterior, o índice de presença das MPEs nessas iniciativas saltou de 43,5% para 82,2%. Outro destaque foi o aumento da presença feminina nas lideranças empresariais participantes: o número de mulheres envolvidas nas missões passou de 28 para 93.

Entre as empreendedoras que participaram do programa está Luisa Maria Ganan, gerente de exportação da Souvie Cosméticos Orgânicos, empresa localizada no interior de São Paulo. Durante a jornada internacional realizada no ano passado para Chile e Panamá, ela conseguiu fechar um contrato de exportação. A primeira remessa de produtos para o país vizinho foi enviada nos últimos dias, e novas negociações continuam em andamento.

“O apoio do Sebrae e da ApexBrasil são essenciais para a gente conseguir estar nesses mercados, conhecer as normas locais, as necessidades, as tendências de consumo. Mas, sobretudo, a participação nos eventos é o que a gente realmente identifica que, no final, aporta maior resultado em tema de vendas internacionais. Quando a gente consegue falar olho a olho com os compradores, mostrar os produtos, os negócios avançam muito mais rápido”, comenta.