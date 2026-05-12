Pequenos negócios ampliam exportações e ganham espaço global

247 - Os pequenos negócios brasileiros vêm ampliando sua presença no comércio internacional e já representam quase 40% das empresas exportadoras do país. Em 2025, o Brasil alcançou um recorde histórico de 29.818 empresas exportadoras, das quais 11.822 são micro e pequenas empresas, responsáveis por movimentar US$ 2,6 bilhões em vendas ao exterior.

Os dados foram divulgados pelo Sebrae e revelam uma trajetória de crescimento consistente ao longo da última década. Em 2015, os pequenos negócios respondiam por 30,1% das empresas exportadoras brasileiras. Dez anos depois, a participação cresceu cerca de 10%, consolidando o avanço desse segmento no cenário internacional.

Além das exportações, os pequenos negócios também ampliaram sua presença entre as empresas importadoras. A participação desse grupo passou de 36,7% em 2015 para 50,1% em 2025, demonstrando maior integração dos empreendedores brasileiros às cadeias globais de valor.

Crescimento reflete qualificação e acesso a mercados

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, o avanço mostra que os pequenos negócios estão mais preparados para competir globalmente.

“Os dados mostram que os pequenos negócios estão cada vez mais preparados para competir no mercado global. Esse avanço é resultado de um conjunto de políticas, capacitação e acesso a mercados que fortalecem a competitividade e ampliam as oportunidades para esses empreendedores com inclusão, sustentabilidade e inovação”, afirmou.

O desempenho também reflete uma diversificação crescente dos mercados atendidos pelas micro e pequenas empresas brasileiras. As Américas seguem como principal destino das exportações, especialmente a América do Sul, que concentra 25,3% do total exportado pelos pequenos negócios. Em seguida aparecem a América do Norte, com 19,7%, a Ásia, com 19,4%, e a Europa, com 18,6%.

Os números indicam que os empreendedores brasileiros vêm expandindo sua atuação para além dos mercados tradicionais, buscando oportunidades em diferentes continentes e reduzindo a dependência de destinos específicos.

China ganha espaço entre os principais mercados

Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino das exportações nacionais dos pequenos negócios, embora tenham registrado queda na participação entre 2024 e 2025. O percentual passou de 20,1% para 16,7% no período.

Em contrapartida, a China apresentou crescimento expressivo ao longo da série histórica e alcançou participação recorde de 9,43% nas exportações realizadas pelos pequenos negócios brasileiros, consolidando-se como um mercado estratégico para o segmento.

O avanço chinês evidencia mudanças importantes no comércio exterior brasileiro, especialmente no fortalecimento das relações econômicas com países asiáticos e na ampliação das oportunidades para empresas de menor porte em mercados de grande escala.

Sul e Sudeste concentram exportadoras

Apesar da expansão nacional, a concentração das empresas exportadoras de pequeno porte ainda permanece mais forte nas regiões Sul e Sudeste do país.

São Paulo lidera com ampla vantagem, reunindo 41,3% dos pequenos negócios exportadores brasileiros. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

Juntos, esses estados concentram mais de 80% das micro e pequenas empresas exportadoras do país, cenário que evidencia tanto a força econômica dessas regiões quanto os desafios para ampliar a participação de outras áreas brasileiras no comércio internacional.