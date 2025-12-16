Pequenos negócios ampliam presença internacional com novos mercados do Brasil

247 - Em três anos, o Brasil alcançou a abertura de mais de 500 novos mercados internacionais em mais de 80 países, resultado de um esforço coordenado do governo federal que já gerou US$ 3,4 bilhões em exportações para empresas brasileiras, incluindo os pequenos negócios. A marca foi celebrada nesta segunda-feira (15), em Brasília, durante cerimônia que também inaugurou a sede própria da ApexBrasil.

As informações foram divulgadas pela ApexBrasil e pelo Sebrae durante o evento oficial, que reuniu autoridades do governo e representantes do setor produtivo para destacar os avanços na estratégia de inserção internacional do país e o papel dos micro e pequenos empreendedores nesse movimento.

Ao participar da solenidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que a competitividade brasileira no exterior está diretamente ligada à sustentabilidade e à qualidade da produção nacional. “Quanto mais corretos nós formos na questão climática, ambiental, na qualidade do produto que fabricamos, mais chance teremos de conquistar o mercado lá fora”, afirmou o presidente, na nova sede da ApexBrasil.

Segundo a metodologia adotada pelo governo e pela ApexBrasil, o conceito de “mercado” não se limita a países. Cada autorização sanitária, regulatória ou comercial concedida para um produto específico em determinado destino é contabilizada como uma nova abertura. Com isso, o potencial estimado de exportações supera US$ 37,5 bilhões por ano, abrangendo itens como carnes, algodão, frutas e pescados.

Durante o evento, o presidente do Sebrae, Décio Lima, recebeu uma homenagem da ApexBrasil pela contribuição ao avanço do comércio internacional e pelo trabalho de apoio aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte no processo de internacionalização.

“O Brasil é gigante, tem riqueza, povo empreendedor e vocação global. O Sebrae vem trabalhando para qualificar, capacitar e apoiar os pequenos negócios nesta jornada da exportação. Essa parceria que temos com a ApexBrasil para preparar os empreendedores para o mercado externo é fundamental”, declarou Décio Lima, presidente do Sebrae.

O dirigente também destacou os efeitos positivos da inserção internacional sobre a competitividade das empresas. “A competição no mercado global pode motivar melhorias na qualidade dos nossos produtos e serviços, aumento da eficiência e redução de custos das exportações”, acrescentou.

Em seu discurso, o presidente Lula voltou a enfatizar o significado do avanço recente na política comercial brasileira. “Quanto mais corretos nós formos na questão climática, ambiental, na qualidade do produto que fabricamos, mais chance teremos de conquistar o mercado lá fora. Estamos tentando quebrar o ostracismo em que o país ficou durante uns 10 anos”, disse.

O presidente ainda apontou o potencial de crescimento do país no cenário internacional. “Podemos muito mais. Para isso, temos que ser humildes, trabalhar mais e melhorar nossos produtos. Não existe ninguém capaz de competir com a fartura de possibilidades do Brasil”, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

A homenagem entregue ao presidente do Sebrae foi uma escultura da artista plástica Christina Motta. A obra representa uma mão que sustenta o mundo, simbolizando a missão da ApexBrasil de apoiar, conectar e ampliar a presença do Brasil no comércio internacional.

Além de Décio Lima, também receberam a condecoração o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, entre outras autoridades presentes à cerimônia.

Pequenos negócios nas exportações

Os pequenos negócios vêm ampliando sua participação no comércio exterior brasileiro, especialmente nas Américas. Atualmente, 68% das exportações desse segmento têm como destino países do continente, sendo 28% para a América do Sul, 24% para a América do Norte e 7% para a América Central e o Caribe.

Nos últimos dez anos, o número de pequenos empreendedores que passaram a vender produtos e serviços para outros países cresceu 120%, enquanto as médias e grandes empresas registraram aumento de 29% no mesmo período. Apesar de representarem 41% do total de empresas exportadoras, os pequenos negócios respondem por cerca de 0,9% do valor total exportado.

Levantamento do Sebrae aponta que, em uma década, houve crescimento de 152% nos valores comercializados por pequenos negócios no exterior. Em 2023, o segmento movimentou US$ 2,8 bilhões, o melhor resultado entre todos os anos anteriores a 2020, ficando atrás apenas dos volumes registrados em 2021 e 2022.