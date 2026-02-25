Pequenos negócios apostam em inovação para a Páscoa

247 - Encerrado o período de Carnaval, o comércio direciona o planejamento para a Páscoa, considerada uma das datas mais relevantes para os pequenos negócios do setor alimentício. De acordo com informações do Sebrae, o cenário para este ano indica recuperação nas vendas e maior equilíbrio nos custos de produção, com sinais de que os preços do cacau e do chocolate podem começar a recuar, favorecendo estratégias mais competitivas.

A aposta dos empreendedores está na diferenciação. Produtos modernos e personalizados devem ganhar espaço nas vitrines, como o “Ovo em Fatias”, apontado como uma das novidades da temporada por unir apresentação sofisticada e variedade de sabores. Ovos artesanais, trufas gourmet e cestas temáticas também seguem como alternativas para atrair consumidores em busca de experiências diferenciadas.

Para o analista de competitividade do Sebrae, Bruno Lopes, o planejamento estratégico é decisivo para o bom desempenho nas vendas. “É importante que o pequeno negócio faça um diagnóstico do seu mercado e da sua clientela para ter sucesso nas vendas. Além disso, trabalhar com um calendário de produção realista e buscar a inovação por meio dos ingredientes e na apresentação do produto, focando em temas relacionados à cultura alimentar da sua região, trazendo personalidade e experiência gastronômica”, orienta.

Esse direcionamento foi seguido pela marca de chocolates Majucau, criada há oito anos por Mariana Basaure e Paulo Júnior. A empresa nasceu da preocupação do casal com a qualidade dos ingredientes e a transparência na produção. “Sempre amei chocolate, mas quando comecei a observar os rótulos das barras convencionais, percebia que havia de tudo, menos cacau. Foi aí que surgiu a pergunta que mudou nossa história: por que não criar um chocolate que fosse realmente gostoso, mas também mais natural e transparente?”, relembra Mariana.

O negócio começou de forma artesanal, dentro de casa, e hoje está presente em mais de 130 pontos de venda pelo país, além de atuar com e-commerce, vendas corporativas e parcerias comerciais. No último ano, a empresa contou com apoio do programa Brasil Mais Produtivo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com instituições como Sebrae e Senai. A iniciativa contribuiu para um aumento de 50% na produtividade e na capacidade de estoque da marca.

“Nossa expectativa para este ano é de crescimento de 50%, principalmente impulsionado pelo fortalecimento do e-commerce, parcerias corporativas e lançamento de produtos autorais. Para a Páscoa, esperamos ampliar a presença da marca de qualidade com identidade brasileira e ingredientes naturais”, afirma a sócia.

Entre os diferenciais da empresa está o uso de insumos nacionais. “Trabalhamos com ingredientes tipicamente brasileiros como cupuaçu, baru, cumaru, maracujá e outros insumos regionais. Isso cria uma experiência única e conecta o consumidor com a biodiversidade e cultura do Brasil”, destaca Mariana. Ela acrescenta: “Além disso, nosso diferencial está no processo artesanal, na seleção criteriosa do cacau fino brasileiro e na transparência com o consumidor sobre como o chocolate é produzido”.

Em dois anos, o Brasil Mais Produtivo alcançou 67,5 mil empresas, sendo 30,5 mil do setor industrial e 37 mil de comércio e serviços, totalizando mais de 90 mil atendimentos. Dados do Senai e do Sebrae apontam que empresas que adotaram práticas de manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade após as consultorias, reforçando a importância da gestão eficiente para ampliar resultados em datas estratégicas como a Páscoa.