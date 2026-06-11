Pequenos negócios brasileiros ampliam presença global com missões empresariais na SIAL Canadá e China

247 - Os pequenos negócios brasileiros vêm conquistando espaço cada vez maior no mercado internacional por meio de missões empresariais promovidas pelo Sebrae. Em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a ApexBrasil, a instituição levou empreendedores nacionais para duas das principais edições da SIAL (Salon International de l’Alimentation), uma das maiores feiras mundiais do setor de alimentos e bebidas, realizadas recentemente no Canadá e na China.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). As ações tiveram como principal objetivo aproximar empresas brasileiras de compradores estrangeiros, estimular novos negócios e abrir oportunidades para a expansão das exportações nacionais.

Na edição canadense da feira, a SIAL Canadá 2026, mais de 20 empresas brasileiras integraram a missão empresarial. Durante o evento, os participantes realizaram mais de 160 reuniões comerciais com 29 compradores internacionais qualificados. Como resultado, foram gerados mais de 2 mil contatos de negócios e uma expectativa de movimentar cerca de US$ 3,56 milhões ao longo dos próximos 12 meses.

Já na SIAL China, a delegação brasileira reuniu 24 empresas, que participaram de aproximadamente 250 encontros com importadores, distribuidores, redes hoteleiras e cafeterias especializadas interessadas em produtos do Brasil. A iniciativa reforçou o potencial de inserção dos pequenos negócios nacionais em mercados estratégicos e em expansão.

Para o diretor-técnico do Sebrae, Bruno Quick, os números refletem o crescente interesse internacional pela diversidade dos produtos brasileiros.

“A expectativa de negócios gerada nas duas missões mostra o enorme interesse dos compradores de outros países pelos produtos cultivados aqui no Brasil. Nosso desafio é preparar cada vez mais empresas para atender essa demanda e transformar oportunidades em exportações concretas”, afirmou.

Segundo Quick, o Sebrae tem investido em capacitações, inteligência de mercado, missões internacionais e rodadas de negócios para fortalecer a participação dos pequenos empreendimentos brasileiros no comércio exterior e ampliar sua conexão com compradores de diferentes países.

Manga brasileira conquista novos mercados

Entre os empresários beneficiados pelas missões está o produtor rural Ivo Araújo Santos, da Fazenda Terra de Beulah, localizada em Juazeiro, no Vale do São Francisco. Após anos exportando mangas por meio de intermediários, ele decidiu criar sua própria exportadora com o objetivo de comercializar diretamente com clientes internacionais.

A participação na SIAL Canadá representou um passo importante nessa estratégia de internacionalização. De acordo com o empreendedor, os primeiros resultados já começaram a surgir.

“A participação feira já gerou frutos. Hoje eu tenho pedidos de contêineres de clientes do Canadá e até de outras regiões que participaram da feira. O apoio do Sebrae, da CNA e da Apex foi fundamental para internacionalizar o nome da nossa fazenda e da Beulah Export. Tivemos acesso a compradores, intérpretes e uma estrutura que nos permitiu apresentar nosso produto diretamente ao mercado internacional”, relatou.

Cafés especiais brasileiros despertam interesse na China

No mercado asiático, a produtora e exportadora de café Daniele Alkmin também encontrou novas oportunidades para expandir seus negócios. CEO da Agrorigem – The Coffee ID, empresa familiar sediada no sul de Minas Gerais, ela representa a quinta geração de produtores de café e atua na valorização da origem, da rastreabilidade e da qualidade dos cafés brasileiros.

Durante a missão empresarial à SIAL China, Daniele apresentou cafés especiais a compradores locais e destacou o potencial do mercado chinês para o setor.

“A missão foi uma excelente porta de entrada para um mercado de alto crescimento no consumo e na importação de cafés. As rodadas de negócios nos permitiram apresentar nossos produtos a compradores qualificados e entender melhor as demandas desse mercado. Além disso, toda a organização e o suporte oferecidos foram fundamentais para potencializar os resultados”, avaliou.