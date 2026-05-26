Pequenos negócios crescem 14% e impulsionam empreendedorismo

247 - O Brasil registrou a abertura de mais de 2 milhões de pequenos negócios nos quatro primeiros meses de 2026, consolidando um cenário de expansão do empreendedorismo no país. De acordo com levantamento divulgado pelo Sebrae, com base em dados da Receita Federal, foram criadas 2.050.548 microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) entre janeiro e abril.

O número representa crescimento de quase 14% em relação ao mesmo período de 2025. Ainda segundo o Sebrae, os pequenos negócios responderam por aproximadamente 97% de todos os CNPJs abertos no Brasil ao longo dos quatro primeiros meses do ano. As informações foram publicadas originalmente pela Agência Sebrae de Notícias.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, afirmou que o desempenho está ligado ao ambiente econômico mais favorável e ao aumento da confiança da população em empreender. “Quando a economia vai bem, as pessoas ganham confiança em colocar em prática o sonho de empreender. Para se ter uma ideia, ter o próprio negócio foi o segundo sonho mais citado pelos brasileiros em 2025, atrás apenas do desejo de ter casa própria, segundo a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2025). Isso representa mais oportunidades, inclusão, renda e cidadania”, declarou.

Economia favorece abertura de empresas

Na avaliação de Rodrigo Soares, o avanço dos pequenos negócios reflete medidas econômicas adotadas pelo governo nos últimos anos. Segundo ele, o cenário de crescimento econômico, inflação controlada e programas de renegociação de dívidas ajudou a estimular novos empreendimentos.

“O levantamento demonstra uma política acertada do governo em relação à economia, que tem um crescimento acima de 2% nos últimos anos, uma inflação controlada, com geração de emprego e de apoio às famílias para saírem do endividamento, como é o caso do Novo Desenrola Brasil”, afirmou o presidente do Sebrae.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram a abertura de pequenos negócios no período. São Paulo concentrou 29% dos novos registros, enquanto Minas Gerais respondeu por 10,5% e o Rio de Janeiro por 8%. Juntos, os três estados representam quase metade das novas empresas criadas no país entre janeiro e abril.

Setor de serviços lidera novos registros

O setor de Serviços foi responsável pela maior parte das aberturas de pequenos negócios em 2026. Segundo o levantamento, foram registrados 1.327.408 novos empreendimentos na área, crescimento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na sequência aparecem Comércio, com 411,8 mil novos negócios, Indústria, com 159,7 mil, Construção, com 136,3 mil, e Agropecuária, com 15,4 mil registros.

Entre as atividades econômicas que mais cresceram nos primeiros quatro meses do ano estão os serviços de malote e entrega, com 136,2 mil registros, transporte rodoviário de carga, com 131,4 mil, atividades de publicidade, com 113 mil, e serviços de cabeleireiro e beleza, com 97,6 mil novos empreendimentos.

Abril mantém ritmo de crescimento

Somente em abril de 2026, o país contabilizou a abertura de 463.080 pequenos negócios. A região Sudeste liderou o volume de novos CNPJs, com 233,4 mil registros, equivalente a mais de metade do total nacional.

As regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte também apresentaram crescimento, com respectivamente 86,7 mil, 73,3 mil, 45,1 mil e 24,5 mil novos empreendimentos abertos no mês.

O setor de Serviços manteve a liderança em abril, respondendo por cerca de 64% dos novos estabelecimentos registrados. Entre as atividades mais procuradas nas micro e pequenas empresas estiveram clínicas médicas e odontológicas, serviços administrativos e profissionais de saúde, exceto médicos e dentistas.

Sebrae promove Semana do MEI

Entre os dias 25 e 29 de maio, o Sebrae realiza a Semana do MEI 2026, evento voltado à capacitação e regularização de microempreendedores individuais em diversas cidades brasileiras.

A programação será gratuita e contará com atividades presenciais e on-line, incluindo palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados para quem já possui um negócio ou pretende se formalizar.

Segundo o Sebrae, as edições realizadas entre 2022 e 2025 somaram quase 4 milhões de atendimentos em todo o país. A programação completa pode ser consultada no portal oficial da instituição.