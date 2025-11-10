Pequenos negócios ganham destaque na COP30 em Belém

247 - A 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30) começou nesta segunda-feira (10), em Belém (PA), com uma mensagem clara: a transição sustentável precisa incluir os pequenos negócios. Representando o Sebrae, o presidente Décio Lima afirmou que os micro e pequenos empreendedores são essenciais para a construção de um novo modelo econômico, mais verde, inclusivo e solidário.

O evento — que transforma Belém na capital mundial do clima pelas próximas duas semanas — reúne cerca de 50 mil pessoas, entre chefes de Estado, lideranças sociais e empresariais, cientistas e representantes de povos tradicionais. Na cerimônia de abertura, Fafá de Belém e Margareth Menezes emocionaram o público ao cantar Emoriô, canção que celebra a criação do mundo e a ancestralidade humana.

“Esse compromisso é com o ser humano”, diz Décio Lima

O presidente do Sebrae defendeu que o enfrentamento da crise climática passa pelo fortalecimento do empreendedorismo local e da economia de base comunitária. “Esse compromisso não é apenas com a natureza, é com o ser humano. Precisamos agir juntos para enfrentar as mudanças climáticas. Estamos vendo, no Sul do país e em Santa Catarina, o impacto das catástrofes provocadas pelo clima”, afirmou.

Décio destacou que a realização da COP30 na Amazônia é simbólica e estratégica. “Estamos realizando a COP real, que se faz a partir dos nossos seis biomas, da Amazônia viva e da força do povo brasileiro. O Brasil dá um passo fundamental, é um exemplo para a humanidade.”

O Sebrae na COP30: inovação, bioeconomia e cultura amazônica

Com um estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transformou sua presença na COP30 em uma vitrine da bioeconomia brasileira. O espaço oferece uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e reúne sala de reuniões, auditório e loja colaborativa com produtos de pequenos empreendedores da floresta e de outras regiões do país.

De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação mescla conteúdo, cultura e sensorialidade, com exibições audiovisuais no PedaCine do Brasil, apresentações artísticas e degustações de ingredientes regionais. A instituição também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e promove ativações urbanas e culturais em diversos pontos da cidade.

Lula defende Amazônia como centro das decisões climáticas

Na cerimônia de abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que o Brasil aceitou sediar a conferência na Amazônia para mostrar ao mundo que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos. “Seria mais fácil realizar uma COP em qualquer grande metrópole. Mas escolhemos a Amazônia para mostrar que é possível fazer o que muitos chamam de impossível. É um ato de grandeza humana. É muito mais fácil investir recursos para preservar a floresta do que para sustentar guerras”, afirmou.

Lula destacou ainda que a Amazônia é lar de cerca de 50 milhões de pessoas e que os efeitos das mudanças climáticas atingem sobretudo os mais vulneráveis. “É hora de impor nova derrota ao negacionismo. Esta é a COP da verdade. Precisamos colocar as pessoas no centro das decisões climáticas”, disse.