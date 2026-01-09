Pequenos negócios ganham espaço no recorde de exportações do Brasil

247 - As exportações brasileiras atingiram um recorde histórico em 2025, somando US$ 348,7 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado superou em US$ 9 bilhões a marca anterior, registrada em 2023, consolidando o melhor desempenho da série histórica do comércio exterior do país.

Segundo informações do próprio MDIC, o avanço também evidencia a presença crescente dos pequenos negócios no cenário internacional. Mantendo a tendência observada em anos anteriores, cerca de quatro em cada dez empresas exportadoras brasileiras em 2025 são pequenos negócios, o que reforça o papel desse segmento na diversificação da pauta exportadora nacional. O principal desafio, no entanto, permanece sendo o aumento do valor exportado por essas empresas.

O analista de negócios do Sebrae Nacional, Gustavo Reis, avalia que o crescimento no número de pequenos exportadores precisa vir acompanhado de maior valor agregado. A expectativa para os próximos anos é de avanço nesse sentido, tanto em participação quanto em volume financeiro das exportações realizadas por micro e pequenas empresas.

O bom desempenho de 2025 também foi impulsionado pela ampliação e diversificação dos mercados compradores. Mais de 40 países registraram recorde de importações de produtos brasileiros ao longo do ano, com destaque para Canadá, Índia, Turquia, Paraguai, Uruguai, Suíça, Paquistão e Noruega. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, o resultado demonstra a capacidade do país de ampliar sua presença internacional mesmo em um cenário adverso. “Em meio às dificuldades geopolíticas, conseguimos conquistar novos mercados e ampliar os que já tínhamos”, afirma.

A projeção para 2026 é de continuidade desse movimento, com aumento tanto no número de empresas exportadoras quanto no valor agregado das vendas externas. Segundo Gustavo Reis, o fortalecimento da cultura exportadora é um eixo central dessa estratégia. “Esse desdobramento maior da política nacional de cultura exportadora, através dos dispositivos tributários, capacitações, ações de promoção comercial e abertura de mercado pelo governo federal é um caminho onde as pequenas empresas podem se inserir também”, avalia.

Mercado internacional

Para os pequenos negócios interessados em atuar no mercado internacional, seja por meio da exportação ou da importação, o Sebrae disponibiliza conteúdos, capacitações e orientações específicas em seu portal e em sua rede de atendimento. A instituição oferece suporte tanto presencial quanto digital, com foco em preparar os empreendedores para os desafios do comércio exterior.

“Quem deseja empreender na área pode entrar em contato com nossos pontos físicos, nossos escritórios regionais, onde temos calendários de cursos, consultorias presenciais e online, e nos acompanhar nos canais digitais, onde divulgamos as ações de promoção comercial internacional que realizaremos ao longo do ano, tanto do Sebrae quanto com os parceiros”, diz Gustavo.