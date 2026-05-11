Pequenos negócios impulsionam renda média recorde no Brasil

247 - A renda média mensal dos brasileiros atingiu em 2025 o maior nível já registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O rendimento médio mensal real chegou a R$ 3.367, resultado que representa crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), com base nos dados publicados pelo IBGE nesta sexta-feira (8). Segundo o levantamento, os pequenos negócios tiveram papel decisivo nesse avanço da renda da população, especialmente por sua contribuição na geração de empregos e na abertura de novas empresas em todo o país.

Em 2025, o segmento dos micro e pequenos empreendimentos respondeu pela criação de aproximadamente 4,9 milhões de novos CNPJs. O setor representa atualmente mais de 96% das empresas em atividade no Brasil e responde por cerca de 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Pequenos negócios lideram geração de empregos

Além da expansão no número de empresas abertas, os pequenos negócios também se destacaram na geração de empregos formais. De acordo com o Sebrae, mais de 80% das contratações realizadas em 2025 vieram de micro e pequenas empresas, repetindo um movimento observado desde 2023.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, afirmou que os números demonstram a relevância do empreendedorismo para a economia brasileira e para a melhoria das condições de vida da população.

“Somente no ano passado, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 80% das contratações, movimento que se repete desde 2023. Isso demonstra a importância desses milhões de brasileiros que se dispõem a realizar seu sonho de empreender”, destacou Rodrigo Soares.

O dirigente também relacionou os resultados econômicos às políticas implementadas pelo governo federal nos últimos anos.

Renda cresce e alcança maior nível da série histórica

Segundo o levantamento da PNAD Contínua, cerca de 143 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de rendimento em 2025. O número representa 67,2% da população total do país, estimada em mais de 212,7 milhões de habitantes.

O trabalho segue como a principal fonte de renda da população brasileira, alcançando 47,8% das pessoas pesquisadas. O índice teve aumento de 0,7 ponto percentual em comparação ao ano anterior.

Para Rodrigo Soares, o cenário reflete um momento positivo da economia nacional.

“Esses dados reforçam a eficácia da política desenvolvida pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que têm governado ao lado do povo, e não medem esforços para manter a economia de pé, com o controle da inflação, geração de empregos, distribuição de renda e inclusão social. O país vive um momento especial”, afirmou.

Renda domiciliar também registra avanço expressivo

O estudo do IBGE mostrou ainda que o rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou R$ 2.264 em 2025. O valor é o maior já registrado pela série histórica da PNAD Contínua.

Na comparação com 2024, o crescimento foi de 6,9%. Já em relação a 2019, período anterior à pandemia, o avanço acumulado chegou a 18,9%.

Os dados reforçam o peso dos pequenos negócios no desempenho econômico do país e no fortalecimento da renda das famílias brasileiras, em um cenário marcado pela expansão do empreendedorismo e pela ampliação das oportunidades de trabalho.