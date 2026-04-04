Pequenos negócios lideram abertura de empresas na Paraíba

247 - A Paraíba registrou a abertura de 14.147 pequenos negócios no primeiro bimestre de 2026, número que representa mais de 97% do total de empresas criadas no estado no período. Ao todo, foram formalizados 14.497 novos empreendimentos, segundo dados que serão detalhados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em coletiva nesta segunda-feira (6).

As informações, que serão apresentadas pelo presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, indicam crescimento em relação ao mesmo período de 2025, quando foram abertas 14.123 pequenas empresas. O resultado reforça a relevância dos microempreendedores individuais (MEIs) e das micro e pequenas empresas (MPEs) na dinâmica econômica estadual.

Do total de pequenos negócios abertos nos dois primeiros meses de 2026, 81,44% correspondem a MEIs, enquanto 15,98% são microempresas e 2,58% são empresas de pequeno porte. A predominância dos MEIs evidencia a força do empreendedorismo individual como porta de entrada para a formalização de atividades econômicas.

Além do volume de aberturas, os pequenos negócios também se destacaram na geração de empregos. De acordo com levantamento do Sebrae com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as MPEs — especialmente nos setores de construção e serviços — lideraram o saldo positivo de empregos no início do ano, com a criação de 2.413 postos de trabalho no primeiro bimestre.

Para o presidente interino do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, os números demonstram o papel central dos pequenos empreendimentos na economia. “Os pequenos negócios são os maiores responsáveis por movimentar a economia, e o recorte da Paraíba é um exemplo dessa força. Mais de 97% de todas as empresas abertas no estado neste primeiro bimestre são de pequenos negócios”, afirma. Ele acrescenta: “O Sebrae atua para ampliar o acesso ao crédito e fortalecer esses empreendedores com capacitações para que eles possam contribuir, cada vez mais, com a geração de empregos, inclusão e renda no Brasil”.

O avanço do empreendedorismo também é impulsionado pela participação feminina. No Brasil, 52,5% das mulheres que possuem negócio próprio são chefes de família. Na Paraíba, esse percentual é ainda maior, chegando a 57,5%, de acordo com dados do Sebrae/PB.

Em 2025, o estado contabilizava cerca de 160 mil mulheres empreendedoras, o que representa 35% do total de donos de negócios locais. Em nível nacional, o país soma aproximadamente 10,4 milhões de empresárias, reforçando o protagonismo feminino no cenário empreendedor brasileiro.