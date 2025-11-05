Pequenos negócios movimentam R$ 2,76 bi com fundo do BNDES e Sebrae

247 - O Fundo Garantidor FG BNDES-Sebrae (FGBS) alcançou a marca de R$ 2,76 bilhões em créditos alavancados para micro e pequenas empresas em todo o país desde sua implementação, em junho de 2025. Os recursos mobilizados permitiram mais de 13,2 mil operações, com tíquete médio de aproximadamente R$ 209 mil por negócio. As informações são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Fruto de uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Sebrae, o FGBS tem como objetivo reduzir barreiras de acesso ao crédito e reforçar as garantias junto a instituições financeiras que atendem microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas. Na prática, o fundo permite que bancos e cooperativas ofereçam mais crédito com menor risco, ampliando as oportunidades para quem deseja investir, expandir ou fortalecer o capital de giro.

Em apenas quatro meses de funcionamento, o FGBS já impulsionou novas operações em todas as regiões do Brasil. O Sudeste concentrou 40% dos recursos, seguido pelo Nordeste, com 25%. Os setores de comércio e serviços respondem por 80% das operações de crédito garantidas pelo fundo.

De acordo com o Mapa de Empresas, publicação do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), os pequenos negócios representam 93,8% das empresas brasileiras. Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o FGBS reforça o papel estratégico do crédito garantido no fortalecimento da economia.

“O fundo garante até 80% do valor de operações de crédito com prazos entre 12 e 120 meses. Os resultados já obtidos são uma demonstração do impacto positivo das políticas públicas do governo do presidente Lula, quando instituições trabalham em conjunto para fomentar o desenvolvimento do país”, afirmou Mercadante.

Instituições como o Bradesco, a Senff Financeira, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o BTG Pactual já estão habilitadas a operar com o fundo. A expectativa é que novos bancos, cooperativas de crédito e fintechs sejam incorporados nos próximos meses, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa. A operacionalização ocorre por meio de uma plataforma digital de alta escalabilidade, já utilizada pelo BNDES em outros fundos garantidores.

Outro diferencial do FGBS é o Crédito Assistido do Sebrae, que oferece acompanhamento técnico e orientação em gestão financeira aos empreendedores que acessam a garantia. Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, o apoio vai além da liberação do crédito: ele busca garantir a sustentabilidade dos negócios.

“Mais importante que o volume de crédito garantido pelo FGBS é a oportunidade da assistência ao crédito. Nossa missão é pegar na mão desses pequenos empreendedores e caminhar juntos com eles na gestão, com consultoria e capacitação. Garantindo a eficiência do negócio para honrar seus compromissos, contribuímos para gerar emprego e renda e promover o desenvolvimento do país. No Sebrae, temos a missão de ser cúmplices dos sonhos empreendedores dos brasileiros e, com essa parceria com o BNDES, podemos colocá-los em prática”, destacou Lima.