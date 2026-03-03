Pequenos negócios são fundamentais no crescimento de 2,3% do PIB

247 - A economia brasileira movimentou mais de R$ 12,7 trilhões em 2025 e registrou crescimento de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com o ano anterior. Os dados constam no levantamento Contas Nacionais Trimestrais, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta a relevância de diferentes setores para o desempenho positivo da atividade econômica.

O principal destaque foi a Agropecuária, que apresentou expansão de 11,7% no período, liderando o avanço do PIB. Na sequência, aparece o setor de Serviços, formado por mais de 13,5 milhões de pequenos negócios espalhados pelo país, evidenciando o peso dessas empresas na dinâmica econômica nacional.

Para o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Décio Lima, o resultado reflete o esforço diário de milhões de empreendedores. “São homens e mulheres que acordam cedo para realizar seu sonho de empreender e que produzem riqueza para o nosso país, mas, principalmente, geram emprego e renda e inclusão para a população. Esse é um momento especial para os pequenos negócios brasileiros”, afirmou.

O crescimento do setor de Serviços foi distribuído entre diversas atividades. Informação e comunicação avançaram 6,5%, enquanto as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados cresceram 2,9%. Transporte, armazenagem e correio tiveram alta de 2,1%, mesmo percentual registrado por outras atividades de serviços e por atividades imobiliárias (2,0%). O comércio expandiu 1,1%, e o segmento de administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social apresentou crescimento de 0,5%.

Além dos Serviços, a Indústria também contribuiu para o desempenho da economia, com alta de 1,4% no ano. O setor reúne um universo expressivo de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), que representam mais de 90% dos CNPJs constituídos na área industrial.

No campo do consumo, o IBGE identificou avanço de 1,3% nas despesas das famílias em relação a 2024. Segundo a entidade, o resultado está associado à melhora no mercado de trabalho, à ampliação do crédito e à continuidade de programas governamentais de transferência de renda.

Dados do Sebrae indicam que, no acumulado de 2025, o Brasil registrou saldo positivo de 1.279.498 empregos. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80,5% desse total, configurando o segundo melhor desempenho do segmento nos últimos três anos e reforçando o papel estratégico dos pequenos negócios na geração de postos de trabalho e na sustentação do crescimento econômico do país