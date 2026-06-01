Pequenos negócios transformam Copa de 2026 em estratégia de crescimento

247 - A menos de duas semanas do início da Copa do Mundo de 2026, pequenos empreendedores já se mobilizam para aproveitar o aumento esperado do consumo em diversos segmentos da economia. Bares, restaurantes, negócios de alimentação, moda, personalização de produtos e serviços ligados ao entretenimento estão entre os setores que devem sentir os efeitos positivos do torneio. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), com base em estudo elaborado pelo Sebrae/PR.

De acordo com o levantamento, 67% dos brasileiros acreditam que terão novos gastos em função da Copa do Mundo, enquanto 76% afirmam que pretendem alterar seus hábitos de consumo durante o período. O estudo também aponta que 73% dos consumidores devem ampliar os gastos em canais digitais e que 57% planejam assistir às partidas em casa, reunidos com familiares e amigos.

Para o Sebrae/PR, o evento esportivo representa uma oportunidade que vai além do aumento imediato das vendas. A orientação é que os empreendedores utilizem o período para fortalecer suas marcas, conquistar novos clientes e criar estratégias de relacionamento capazes de gerar resultados duradouros.

Planejamento antes do primeiro jogo

Segundo a coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, a preparação deve começar antes mesmo do início da competição. “A Copa não começa no primeiro jogo. Ela começa antes, no comportamento do consumidor, na expectativa criada em torno do torneio e nas decisões de compra que acontecem a competição. Por isso, além de aproveitar um momento de alta nas vendas, a oportunidade está em usar esse período para fortalecer a marca, criar relacionamento e conquistar novos clientes”.

A especialista recomenda que os empresários organizem estoques, equipes, atendimento e canais de venda com antecedência. Também orienta a criação de campanhas próprias, inspiradas no clima do futebol, mas sem utilizar símbolos, marcas ou referências oficiais protegidas por direitos comerciais.

Outro cuidado importante, segundo Suelen, é trabalhar com diferentes cenários para evitar prejuízos. “Outro ponto importante é trabalhar com dois cenários: um para o avanço do Brasil e outro para uma eliminação precoce, ajustando estoque, operação e promoções com flexibilidade”.

Negócios apostam em experiências temáticas

Em Foz do Iguaçu, o restaurante Seldeestrela prepara ações especiais para atrair turistas e moradores durante a competição. O empreendimento, que valoriza a cultura amazônica em seu cardápio, aposta em drinks temáticos, promoções de petiscos e ambientação voltada ao clima dos jogos. Sarah Cristina, responsável pela operação do negócio, afirma: “Crescemos, estamos deixando tudo pronto para os dias de jogos e claro, já pensamos em: drinks temáticos, desconto de petiscos durante os jogos, decoração e até mesmo algum prato que remeta ao Brasil como um todo”.

No setor de presentes e personalização, a expectativa também é positiva. Proprietária da Dikasa Presentes, em Curitiba, Kellyn Sato projeta crescimento entre 20% e 30% no faturamento da loja durante o Mundial. “A Copa traz um movimento que mistura emoção, pessoas reunidas e clientes querendo receber bem em casa. É exatamente aí que entramos. O cliente que nos descobre nesse período costuma voltar nas próximas datas comemorativas”.

Fidelização pode gerar resultados além do Mundial

O Sebrae/PR destaca que a Copa pode servir como uma importante ferramenta para fidelização de clientes. A recomendação é aproveitar o aumento do fluxo de consumidores para captar contatos por meio de WhatsApp, programas de fidelidade e cupons de retorno, transformando compras ocasionais em relacionamentos permanentes.

Para o consultor do Sebrae/PR, Elmo Silveira de Souza, o diferencial está na capacidade de utilizar informações de mercado para tomar decisões mais eficientes. “O impacto operacional e a velocidade do consumo são muito maiores do que em uma sazonalidade comum. A Copa do Mundo dura 39 dias, mas o cliente conquistado nela pode durar o ano inteiro”. Ele acrescenta: “Usar essa janela de consumo previsível e aquecida como uma plataforma de captação e fidelização de novos clientes para o segundo semestre é uma estratégia inteligente. A inteligência de mercado é o que separa o empresário que joga na sorte daquele que joga para vencer”.

A mesma expectativa move a microempreendedora Morgana Pereira, da Farofa de Mainha, em São José dos Pinhais. A empresária aposta em combos promocionais e descontos durante os jogos da Seleção Brasileira. “A Copa representa união, comemoração e confraternização, exatamente o tipo de momento em que a farofa está presente na mesa. A ideia foi unir a paixão do brasileiro pelo futebol com a experiência da resenha e do churrasco”, afirma.