Pesquisa mapeia sustentabilidade em bares e restaurantes

247 - Empreendedores e gestores do setor de alimentação fora do lar têm até o dia 16 de março para participar da Pesquisa Nacional sobre Práticas de Sustentabilidade na Alimentação Fora do Lar. O levantamento é realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e busca reunir informações sobre como bares, restaurantes e outros estabelecimentos lidam com práticas relacionadas à sustentabilidade.

A iniciativa pretende mapear o consumo e a eficiência no uso de água e energia, a gestão de resíduos, o uso de embalagens e a relação com a cadeia de fornecedores, entre outros fatores que impactam diretamente a operação e os custos dos negócios. A partir das respostas, a proposta é elaborar um diagnóstico capaz de identificar desafios enfrentados pelos empreendedores, orientar soluções práticas e subsidiar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia circular no setor — modelo que busca reduzir desperdícios e ampliar o aproveitamento de recursos.

A participação é voluntária e confidencial, voltada a empreendedores e gestores de todo o país. O questionário leva entre 10 e 15 minutos para ser preenchido e pode ser acessado por meio de um link disponibilizado pelos organizadores da pesquisa.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, ressalta a importância do envolvimento dos pequenos negócios na agenda ambiental e de eficiência produtiva.

“Sustentabilidade é um valor inegociável para a sociedade e também para qualquer empresa que queira conquistar novos clientes e ter uma gestão mais eficiente, com uso mais consciente de recursos como energia e água”

Segundo ele, a participação dos empreendedores é fundamental para compreender o estágio atual das práticas sustentáveis no setor e apoiar a formulação de políticas e iniciativas que fortaleçam esse movimento.

Na avaliação de Luiza Campos, o levantamento também contribui para orientar estratégias de apoio aos estabelecimentos.

“A pesquisa é uma oportunidade de ouvir quem está na ponta e entender, com dados, quais práticas já estão sendo aplicadas, quais são os principais desafios e onde estão as oportunidades para acelerar a agenda de sustentabilidade no setor. Isso possibilita que organizações como a Abrasel tomem melhores decisões para apoiar esses negócios”

Dados ajudam a entender a economia circular no setor

O estudo atual dá continuidade a uma iniciativa iniciada em 2023, quando Sebrae e Abrasel realizaram o primeiro levantamento sobre o comportamento de empreendedores de bares e restaurantes em relação às práticas de economia circular.

Naquele levantamento, os resultados apontaram que empresas de menor porte — como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) — apresentavam maior adoção de práticas sustentáveis em comparação com organizações maiores. O destaque apareceu em áreas como gestão voltada à economia circular, consumo consciente de recursos, gestão energética e recuperação de resíduos.