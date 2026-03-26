Pesquisa mostra que MEI sustenta renda de 94% dos empreendedores

247 - Uma pesquisa do Sebrae revela que a atividade empresarial é a única fonte de renda para mais de 70% dos microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil. O levantamento também aponta que, ao considerar aqueles que conciliam o negócio com outras fontes, 94% têm no próprio empreendimento o principal meio de obtenção de recursos.

Os dados mostram a centralidade do MEI na geração de renda no país, indicando que, mesmo quando há complementação financeira, o negócio próprio segue como base econômica para a grande maioria dos empreendedores. Ainda segundo a pesquisa, 79% afirmam que o MEI é sua principal fonte de renda, enquanto 71% não possuem qualquer outra entrada financeira.

Entre os 29% que precisam complementar a renda, o emprego com carteira assinada aparece como a alternativa mais comum, citado por 24% dos entrevistados. Em seguida, estão atividades informais por conta própria, com 21%, e a aposentadoria, também com 21%. Outros 12% atuam como empregados informais em outros negócios, enquanto 8% recorrem a rendimentos provenientes de aluguéis ou investimentos.

A diversificação de renda também se reflete nos setores mais mencionados como segunda atividade. Os serviços lideram, com 23%, seguidos pelo comércio, com 16%, evidenciando áreas de maior dinamismo e acessibilidade para quem busca complementar ganhos.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os números reforçam o papel do empreendedorismo como alternativa concreta de sustento e mobilidade econômica no Brasil. “São pessoas que não desistem dos seus sonhos. Que encontraram na atividade como MEI as condições de gerar renda, de modo formal, para si e suas famílias”, afirmou.

O dirigente também destacou que os resultados evidenciam a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas ao segmento. Entre as prioridades, ele aponta a redução da burocracia, a ampliação do acesso ao crédito, o incentivo à inovação e a maior participação dos pequenos negócios em compras governamentais.

Principais dados da pesquisa

71% não possuem outra fonte de renda

79% dizem que o MEI é sua principal fonte de renda

94% afirmam que o MEI é sua principal ou única fonte de renda

Entre os que têm renda complementar (29%)