Pesquisa mostra que PMEs buscam crédito melhor com Open Finance

247 - Uma pesquisa da Serasa Experian revela que o principal motivador para que pequenas e médias empresas compartilhem seus dados financeiros por meio do Open Finance é o acesso a crédito com melhores taxas, citado por 42% dos entrevistados. Na sequência, aparecem a busca por uma visão consolidada das contas (33%), decisões baseadas em dados (32%) e a redução do tempo gasto em controles manuais (22%).

Divulgado pela Serasa Experian, o levantamento indica que o compartilhamento de dados financeiros é visto pelas PMEs como uma ferramenta estratégica de gestão. Segundo a diretora de produtos para pequenas e médias empresas da companhia, Mariana Figueiredo, “o conjunto dessas expectativas indica que, para as PMEs, o compartilhamento de dados vai além de uma exigência tecnológica: representa a oportunidade de organizar a vida financeira e profissionalizar a gestão, um movimento que ganha força à medida que ferramentas inteligentes passam a traduzir dados complexos em ações práticas para o dia a dia do empreendedor”.

Apesar do interesse, o uso do Open Finance ainda é limitado. Apenas 38% dos empresários afirmaram que autorizariam o uso de seus dados financeiros para apoiar a gestão do negócio. O desconhecimento é um dos principais obstáculos: 45% dos respondentes disseram não conhecer o modelo nem seus benefícios, enquanto 15% afirmaram já ter ouvido falar, mas não entender claramente como funciona.

Para Mariana Figueiredo, compreender o valor dos dados é essencial para ampliar a adesão. “Quando o empreendedor entende o valor dos próprios dados, ele enxerga que o Open Finance não é apenas uma porta para crédito mais barato, mas uma ferramenta de organização e clareza financeira. O acesso consentido permite antecipar necessidades de caixa, consolidar movimentações e transformar dados brutos em decisões práticas”, afirma.

Nesse cenário, soluções voltadas à simplificação da gestão financeira ganham espaço. O Serasa Descomplica foi desenvolvido para integrar contas bancárias das empresas em um único ambiente via Open Finance e, com apoio de inteligência artificial, automatizar conciliações, análises, históricos e projeções financeiras.

“O Descomplica transforma dados em insights objetivos, oferecendo ao empreendedor uma leitura clara da saúde financeira do negócio e facilitando o planejamento diário. Isso representa menos esforço operacional e mais tempo para o que realmente importa: fazer a empresa crescer”, complementa Mariana. O levantamento foi realizado entre outubro e novembro de 2025, com 625 respondentes de empresas de todo o país, dos setores de serviços, comércio e indústria.