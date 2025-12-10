Pix automático ajuda MEIs a organizar contas e evitar atrasos

247 - Uma pesquisa conduzida pela plataforma MaisMei revelou que o Pix segue como o método de pagamento mais adotado pelos microempreendedores individuais (MEI), sendo o principal meio de transação para cerca de 60% dos entrevistados. Os dados, divulgados pela própria empresa, reforçam a importância crescente da ferramenta para quem trabalha por conta própria.

Segundo a MaisMei, esse protagonismo ganhou novo impulso com a chegada do Pix Automático, criado pelo Banco Central para substituir boletos e débitos automáticos em pagamentos recorrentes — como contas de luz, água, fornecedores, assinaturas e serviços mensais. Entre os MEIs, a funcionalidade tem cumprido papel estratégico ao facilitar a gestão financeira, reduzir atrasos e ampliar a previsibilidade do fluxo de caixa.

A contadora especialista em MEI da MaisMei, Kályta Caetano, explica que o recurso foi pensado para beneficiar tanto consumidores quanto microempreendedores, mas que tem impacto ainda maior entre os pequenos negócios. “A ideia surgiu para dar maior praticidade tanto ao consumidor quanto ao microempreendedor, mas para o segundo caso o Pix Automático cumpre um papel ainda mais importante pois, historicamente, observamos um cenário em que muitos pequenos empreendedores enfrentam dificuldades para colocar as contas em dia. E isso, dependendo do caso, pode gerar grandes prejuízos financeiros, devido às multas por atraso”, afirma.

Além de facilitar o pagamento das próprias contas, o Pix Automático também oferece segurança adicional ao recebimento pelos clientes. “O dinheiro cai na conta do mês, na data combinada. Especialmente para aqueles que atuam com serviço e, normalmente, possuem demandas recorrentes, essa funcionalidade tem oferecido maior segurança ao microempreendedor”, destaca Kályta.

Entre os exemplos estão cabeleireiros que vendem pacotes semanais, prestadores de serviço com contratos contínuos e diaristas mensalistas. Para esses profissionais, a previsibilidade de entrada de receita mensal é decisiva para equilibrar as finanças.

Adesão simples e maior controle

A ativação do Pix Automático é considerada simples: o MEI solicita o uso ao cliente, que autoriza diretamente pelo aplicativo do próprio banco. Também é possível definir um valor máximo por transação, garantindo controle sobre o fluxo financeiro. Depois disso, os pagamentos passam a ocorrer automaticamente, sem necessidade de novas confirmações mensais.

Pix Automático paga o DAS? Especialista esclarece

Apesar das vantagens, a ferramenta ainda não pode ser utilizada para pagar automaticamente a guia mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), obrigação tributária essencial para quem tem um CNPJ MEI. De acordo com Kályta Caetano, isso ocorre por razões legais e operacionais. “O Pix Automático funciona apenas entre particulares, necessitando de uma autorização por parte de quem paga ou recebe. No caso do DAS, vale lembrar que se trata de um tributo regulamentado, com um boleto novo todo mês. Por esta razão, o Governo não recebe Pix Automático, pois não é um pagamento de recorrência contratual, como uma assinatura de serviço, por exemplo”, explica.

A especialista acrescenta que essa possibilidade não está descartada. “O Banco Central já declarou que órgãos públicos podem aderir ao Pix Automático no futuro, mas isso depende exclusivamente de regulamentação do próprio Governo. Portanto, não há previsão”, afirma.

Aplicativo oferece soluções para evitar atrasos no DAS

Para facilitar a rotina dos microempreendedores, a MaisMei disponibiliza no seu SuperApp ferramentas que automatizam parte do processo de pagamento do DAS. O usuário recebe lembretes mensais e pode gerar a guia diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de acessar o portal do governo.

Em situações de atraso ou dúvidas sobre pendências, o SuperApp também oferece o “Diagnóstico MEI”, ferramenta gratuita que permite consultar, com um clique, eventuais irregularidades no CNPJ. A plataforma ainda oferece suporte para regularização, ajudando o microempreendedor a manter sua situação fiscal em dia.