Plataforma de notas fiscais reduz despesas de empreendedores

247 - O Emissor de Notas Fiscais (NF-e) do Sebrae registrou a emissão de 38,4 milhões de notas fiscais no ano passado, gerando uma economia estimada em R$ 358 milhões para cerca de 1 milhão de empreendedores cadastrados. Ao todo, a solução digital contabilizou 24,3 milhões de atendimentos no período, consolidando-se como uma das principais ferramentas de apoio à gestão financeira de micro e pequenas empresas.

Gratuito, o sistema é oferecido pelo Sebrae como parte da estratégia de apoio aos pequenos negócios em todo o país. Segundo o presidente da instituição, Décio Lima, o serviço já está consolidado no ecossistema empreendedor brasileiro. “Trata-se de um serviço já consolidado que o Sebrae oferece às empreendedoras e aos empreendedores de todo país. A nossa missão é apoiar esses negócios, que são os maiores geradores de emprego e renda, na gestão do dia a dia e ampliar as oportunidades para quem quer empreender ou já está empreendendo. Somente em 2025 realizamos, de um modo geral, 65 milhões de atendimentos”, afirma.

A plataforma permite a emissão de diferentes tipos de documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica de Produtos ou Mercadorias (NF-e), a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e). A proposta é oferecer agilidade e simplificação no cumprimento das obrigações fiscais.

Com interface considerada simples e intuitiva, o emissor possibilita ainda o compartilhamento dos documentos fiscais diretamente pela plataforma, via e-mail ou WhatsApp. Nos últimos anos, a ferramenta passou por atualizações voltadas ao reforço da estabilidade, da segurança e da adequação à legislação tributária vigente. O acesso é feito pelo navegador, sem necessidade de instalação, sendo recomendado o uso em computador ou notebook.

Para utilizar o sistema, o empreendedor deve acessar o portal do Sebrae e realizar o cadastro com as informações solicitadas, incluindo o certificado digital da empresa. Por operar integralmente em nuvem, os dados da empresa e dos produtos ficam armazenados no sistema, permitindo a emissão de notas fiscais de qualquer local.

De acordo com Hugo Paiva, analista da Unidade de Soluções do Sebrae Nacional, a ferramenta contribui diretamente para a redução de custos. “O emissor permite o que chamamos de economicidade para os pequenos negócios, ou seja, o Sebrae ajuda o empreendedor a não gastar com uma ferramenta que atualmente é oferecida pelo mercado por R$ 29,90, no mínimo”.

A analista do Sebrae Nacional Fabiana Bellinello destaca que o impacto da solução vai além da emissão de documentos fiscais. Segundo ela, estudos internos apontam ganhos na gestão e no faturamento das empresas que utilizam os serviços da instituição. “A partir de um estudo que realizamos, identificamos que quem usa o emissor e também outras soluções do Sebrae gera melhorias na gestão do negócio que resultam em maior faturamento”, afirma.