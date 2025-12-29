Plataforma destaca projetos que promovem formação e trabalho para jovens

247 - A Fundação Otacílio Coser, instituição sem fins lucrativos voltada à promoção de um Brasil mais justo e próspero, anunciou o lançamento da segunda edição do Mapeamento pelas Juventudes. A iniciativa consiste em uma plataforma digital criada para estimular a colaboração entre organizações do terceiro setor que atuam na geração de oportunidades para jovens em todo o país.

De acordo com informações divulgadas pela própria Fundação Otacílio Coser, o site, de acesso gratuito, permite consultar 137 projetos e iniciativas dedicados às juventudes, com foco em áreas como formação, empregabilidade, empreendedorismo, cultura e esporte. Juntas, essas ações já alcançaram mais de 1 milhão de pessoas entre 11 e 29 anos no Brasil. A plataforma pode ser acessada em https://foco.org.br/mapeamento2025.

O lançamento ocorre em um cenário desafiador para a população jovem brasileira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2023, 22% dos jovens estavam fora da escola e do mercado de trabalho. No mesmo período, a taxa de desemprego entre brasileiros de 18 a 29 anos chegou a 10,1%, mais que o dobro da registrada entre adultos de 30 a 59 anos, que foi de 4,5%.

Nesse contexto, o Mapeamento pelas Juventudes — que conta com apoio do GIFE, do Catalyst Now, da Fundação Roberto Marinho e do United Way/ Juventudes Potentes — evidencia o papel da sociedade civil organizada na ampliação de horizontes e no acesso a direitos para esse público. A plataforma busca dar visibilidade às iniciativas existentes e fortalecer conexões entre os diferentes atores envolvidos com a agenda das juventudes.

As organizações incluídas no levantamento participaram a partir de um chamado público. A maioria delas é formada por associações, ONGs, organizações comunitárias e de base, que representam 82% do total mapeado. O restante se identifica como institutos, fundações e fundos empresariais, familiares ou independentes.

Embora 60% das organizações indiquem atuação na região Sudeste, o Nordeste também aparece com participação relevante, citado por 28% das instituições. O Centro-Oeste, por sua vez, é a região menos representada no levantamento, com 13 organizações, o equivalente a 9% do total, que afirmam atuar em pelo menos um de seus estados.

Em relação ao tipo de atuação, o levantamento aponta forte concentração em ações voltadas à qualificação para o trabalho. Capacitação e treinamento são mencionados por 58% das organizações, enquanto empregabilidade aparece em 53% dos casos e empreendedorismo em 43%. Outro dado destacado é o engajamento institucional: 72% das participantes informaram integrar redes ou conselhos de direitos.

Para a superintendente da Fundação Otacílio Coser, Ana Flávia Gomes de Sá, a nova edição do mapeamento reforça a importância da articulação entre diferentes iniciativas. “Com a nova edição do Mapeamento pelas Juventudes, a Fundação e seus apoiadores esperam ampliar oportunidades para os jovens em situação de vulnerabilidade social, especialmente a partir da colaboração entre novos atores sociais nos principais eixos da agenda para o futuro das juventudes brasileiras”, afirma.

Segundo ela, os desafios estruturais exigem atenção contínua. “O desenvolvimento das juventudes no País passa pela conclusão do ensino básico, a redução da evasão escolar e a qualificação para o mundo do trabalho e o empreendedorismo”, destaca a superintendente, ao reforçar os eixos centrais que orientam as ações reunidas na plataforma.