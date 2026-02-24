PMEs intensificam ajuste de caixa no início do ano, aponta pesquisa

247 - Quase metade das pequenas e médias empresas brasileiras pretende direcionar seus esforços para resultado financeiro, investimentos e redução de custos no próximo trimestre. É o que aponta levantamento inédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do país. Segundo a pesquisa, 47% das PMEs colocam a organização financeira como prioridade neste início de ano.

O percentual supera outras frentes estratégicas citadas pelos empresários, como estratégia de negócios, definição de metas e expansão, mencionadas por 39% dos entrevistados. O cenário indica que o começo do calendário empresarial é marcado por maior atenção à estrutura financeira e à eficiência operacional.

A preocupação com o desempenho financeiro atravessa diferentes perfis de empresas e regiões do país. O Norte lidera o ranking, com 57% das PMEs apontando essa prioridade. Em seguida aparecem Nordeste (53%) e Centro-Oeste (51%). Sudeste (46%) e Sul (40%) completam a lista, demonstrando que o controle de caixa e a redução de custos são desafios compartilhados em todo o território nacional.

Vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian, Cleber Genero avalia que o movimento vai além do ajuste financeiro imediato. “Os dados mostram que esse movimento passa, principalmente, pela organização financeira, mas também pela definição de prioridades estratégicas e pela busca de mais eficiência, o que ajuda os negócios a começarem o ano de forma mais estruturada. Para os pequenos empreendedores, esse planejamento é ainda mais relevante, pois permite avaliar o cenário com mais clareza, identificar caminhos possíveis para o crescimento e tomar decisões mais seguras ao longo do ano, mesmo diante de desafios econômicos”, afirma.

O levantamento também cruzou as prioridades com o score de crédito das empresas. Entre aquelas que indicaram o resultado financeiro como foco principal, 25% têm score entre 145 e 473 pontos, enquanto 20% estão na faixa de 474 a 671 pontos. Já entre as que priorizam estratégia, metas e expansão, cresce a presença de empresas com score superior, a partir de 672 pontos, grupo que representa 29% dos respondentes — sinal de maior capacidade de planejamento e visão de médio e longo prazo.

Outro ponto destacado pela pesquisa é a digitalização. No Sul, 50% das empresas que pretendem investir em presença online e marketing digital estão concentradas na região. Nas demais regiões, o índice gira em torno de 30%, o que indica espaço para avanço e potencial de desenvolvimento digital em diferentes áreas do país.

Diante da centralidade da organização financeira para as PMEs, ganham relevância soluções voltadas à gestão de caixa, conciliação de contas e apoio à tomada de decisão. Nesse contexto, a Serasa Experian destaca o Serasa Descomplica, ferramenta desenvolvida para simplificar a rotina financeira dos pequenos negócios.

A solução integra as contas bancárias da empresa por meio do Open Finance e utiliza inteligência artificial para automatizar conciliação financeira, análises, históricos e projeções. A proposta é reduzir tarefas manuais e oferecer uma visão mais clara da saúde financeira, contribuindo para decisões baseadas em dados.

Sobre a ferramenta, Genero afirma: “O Descomplica transforma dados financeiros em insights objetivos, oferecendo ao empreendedor uma leitura clara da situação do negócio e facilitando o planejamento do dia a dia. Isso permite mais previsibilidade, menos esforço operacional e mais segurança para decidir os próximos passos da empresa”.

A pesquisa ouviu 517 pequenas e médias empresas da base de clientes da Serasa Experian entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, com respondentes de todas as regiões do Brasil.