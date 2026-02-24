Portal oferece cursos gratuitos para novos empreendedores

247 - O Portal de Educação Empreendedora, iniciativa vinculada ao Programa Acredita no Primeiro Passo, está com cursos gratuitos voltados à formação de empreendedores em todo o país. As capacitações são oferecidas nos formatos presencial e online e podem ser acessadas por qualquer pessoa interessada em iniciar o próprio negócio ou ampliar a renda.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Socioeconômica, ligada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O programa integra ações voltadas à inclusão produtiva e à promoção da autonomia econômica, com atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O portal reúne conteúdos destinados tanto a quem deseja abrir o primeiro negócio quanto a empreendedores que já atuam no mercado e buscam aprimorar a gestão. A proposta é ampliar e facilitar o acesso a conhecimentos essenciais sobre empreendedorismo, contribuindo para a geração de renda e fortalecimento de iniciativas locais.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site gov.br/mds. No menu principal, é necessário clicar em “Ações e Programas” e, em seguida, selecionar “Programa Acredita no Primeiro Passo”. Depois, basta escolher a opção “Quero Empreender” e acessar o “Portal de Educação Empreendedora”.

Dentro da plataforma, o usuário pode selecionar o curso desejado diretamente no portal ou nos sites de parceiros do Programa Acredita. Após a escolha, é preciso preencher o formulário indicado para concluir a inscrição.

Com a oferta gratuita e em diferentes formatos, o Portal de Educação Empreendedora busca ampliar oportunidades de qualificação e fortalecer trajetórias de inclusão produtiva em diversas regiões do país