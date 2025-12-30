Prefeitura de Cotia abre chamamento para incubadora de empresas

247 - A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, abriu um chamamento público para o credenciamento de profissionais voluntários com notório saber em empreendedorismo que irão colaborar na criação da primeira Incubadora de Empresas do município. A iniciativa busca reunir especialistas para apoiar a estruturação e a implantação do projeto, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico local.

As informações constam em edital divulgado pelo próprio município, conforme publicação oficial da Prefeitura de Cotia. De acordo com o documento, serão selecionados até cinco profissionais para integrar a equipe responsável pela incubadora, com início das atividades previsto para fevereiro de 2026. A força-tarefa encarregada da iniciativa foi instituída em dezembro de 2025 e já está formalmente constituída.

Podem participar do chamamento empresários com, no mínimo, cinco anos de atividade comprovada ou profissionais com experiência acadêmica mínima de cinco anos em docência e pesquisa na área de empreendedorismo. A atuação será de caráter voluntário, sem qualquer vínculo empregatício ou funcional com a administração pública municipal.

As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente por e-mail. Os interessados precisam encaminhar currículo e documentos comprobatórios de experiência para o endereço eletrônico setra@cotia.sp.gov.br, conforme orienta o edital.

Segundo o secretário de Emprego e Renda de Cotia, Michel dos Santos Alves, a proposta da incubadora tem um papel estratégico no fortalecimento do ambiente de negócios da cidade. “A proposta da incubadora é fortalecer o ecossistema empreendedor de Cotia, com foco especialmente em jovens, projetos inovadores e negócios de base tecnológica, promovendo geração de trabalho e renda, impacto econômico positivo e incentivo à inovação”, afirma.

Entre as diretrizes do projeto estão o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, a promoção de processos intensivos em mão de obra qualificada, o estímulo a soluções de baixo impacto ambiental e o apoio a projetos inovadores com benefícios sociais. A incubadora deverá atuar como um espaço de apoio técnico e estratégico para novos empreendimentos alinhados a esses objetivos.

A seleção dos candidatos será realizada com base em critérios técnicos, como o tempo de experiência empresarial ou acadêmica, a produção técnica ou científica na área de empreendedorismo e a participação em projetos de impacto social ou de inovação. Em caso de empate, o edital estabelece que terá prioridade o candidato de maior idade.

Os profissionais escolhidos receberão certificado oficial de participação, poderão integrar reuniões técnicas e oficinas por um período de até 90 dias e terão seus nomes registrados como colaboradores oficiais no processo de implantação da Incubadora Municipal de Empresas de Cotia.

O resultado final do chamamento público está previsto para ser divulgado no dia 22 de janeiro de 2026. Já a primeira reunião do grupo selecionado deverá ocorrer em 26 de janeiro, marcando o início efetivo dos trabalhos preparatórios para a implantação da incubadora no município.