Prefeitura de João Pessoa abre inscrições de programa de crédito de até R$ 15 mil

247 - A Prefeitura de João Pessoa inicia nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27) as inscrições para uma nova etapa do programa de microcrédito social “Eu Posso”, voltado ao fortalecimento de pequenos negócios e incentivo ao empreendedorismo na capital paraibana.

Nesta edição, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 por dia, destinadas a empreendedores formais e informais. O programa oferece crédito de até R$ 8 mil para pessoas físicas e até R$ 15 mil para pessoas jurídicas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), localizada na Rua Diogo Velho, 150, no Centro de João Pessoa, das 8h às 17h.

Desde 2021, o “Eu Posso” já beneficiou 3.272 empreendedores, com investimento total de R$ 21,4 milhões em micro e pequenos negócios da cidade. A iniciativa é considerada uma das principais ações de incentivo à geração de renda e fortalecimento da economia local promovidas pela gestão municipal.

Programa aposta no fortalecimento do empreendedorismo

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, afirmou que o programa vai além da concessão de crédito e tem impacto direto na vida de quem deseja iniciar ou ampliar um negócio.

“É com muita alegria que abrimos mais um edital do programa de microcrédito social ‘Eu Posso’, uma iniciativa que já transformou a vida de tantas pessoas em nossa Capital. Mais do que oferecer crédito, estamos oferecendo oportunidade, dignidade e incentivo para que pequenos empreendedores possam crescer, gerar renda e realizar seus sonhos”, declarou o secretário.

Na linha de crédito tradicional, os financiamentos podem ser pagos em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses para investimentos em capital fixo ou misto. Já para capital de giro, o prazo é de até 12 meses, sem carência. A taxa de juros aplicada é de 0,9% ao mês.

Após a inscrição, os candidatos passam por um processo de capacitação, entrevista individual e elaboração de plano de negócios com acompanhamento técnico da equipe do programa. Também são realizadas visitas técnicas e análise de crédito antes da liberação dos recursos.

Acompanhamento inclui análise de crédito e plano de negócios

Segundo a Sedest, o empreendedor contemplado continua recebendo acompanhamento da equipe técnica mesmo após a concessão do crédito. O objetivo é garantir maior sustentabilidade aos negócios apoiados pelo programa.

Além do edital tradicional, a Prefeitura de João Pessoa mantém outras linhas específicas dentro do programa “Eu Posso”, voltadas para públicos em situação de vulnerabilidade social.

Uma delas é o edital “Elas Podem”, direcionado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ação é desenvolvida em parceria entre a Sedest e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM). As inscrições acontecem presencialmente no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, na Rua Afonso Campos, 111, no Centro da capital.

Editais especiais atendem mulheres e população LGBTQIAPN+

Também seguem abertas as inscrições do edital “Eu Posso Diversidade”, destinado à população LGBTQIAPN+ vítima de violência. A iniciativa é realizada em conjunto com a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, vinculada à Secretaria de Gestão Governamental (Seggov).

As inscrições podem ser feitas temporariamente na Rua Diogo Velho, 150. Os contatos disponibilizados para atendimento são os telefones 3213-5289 e 3213-5290, além do WhatsApp (83) 98730-6036. O prazo de inscrições permanece aberto até 16 de novembro.

Neste ano, a Sedest também lançou um edital específico para profissionais do setor de turismo. Os recursos começaram a ser liberados neste mês e contemplam trabalhadores como guias turísticos, agentes de viagens, receptivos, transportadoras turísticas e bugueiros.

Documentos exigidos variam conforme tipo de inscrição

Para pessoas físicas, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, certidão negativa municipal, comprovante de conta bancária e certidão negativa em órgãos de proteção ao crédito.

Já para pessoas jurídicas, a documentação inclui os documentos pessoais dos sócios ou titular, cartão do CNPJ ou certificado MEI, comprovantes de endereço residencial e comercial, certidões negativas municipal, estadual e federal, certificado de regularidade do FGTS, além de comprovante de conta bancária empresarial e certidão negativa nos órgãos de proteção ao crédito.

A Prefeitura de João Pessoa informou que toda a documentação exigida pode ser consultada e emitida por meio do site oficial do programa “Eu Posso”.