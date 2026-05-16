Prefeitura de Maceió divulga lista de 2 mil mulheres selecionadas no Banco da Mulher Empreendedora

247 - A Prefeitura de Maceió publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (15) a lista das duas mil mulheres contempladas na quinta edição do Banco da Mulher Empreendedora. As informações foram divulgadas originalmente pela gestão municipal por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoas com Deficiência, Idosos e Cidadania (Semuc).

Nesta nova etapa do programa, cada participante selecionada receberá um incentivo financeiro de R$ 1.200 para investir ou ampliar o próprio negócio. A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino e estimular a geração de renda em comunidades da capital alagoana.

Criado em 2023, o Banco da Mulher Empreendedora foi idealizado pela ex-primeira-dama de Maceió, Marina Candia, com o objetivo de promover a independência financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Desde o lançamento, o programa já beneficiou 5.869 mulheres no município.

De acordo com a prefeitura, o Banco da Mulher Empreendedora já registrou cerca de 33 mil inscrições ao longo das edições anteriores e ultrapassou a marca de R$ 6 milhões investidos diretamente na economia local. Os recursos são destinados principalmente ao fortalecimento de pequenos negócios e ao incentivo da inclusão produtiva.

Nesta quinta edição, o número de vagas foi ampliado para duas mil oportunidades, mil a mais em comparação com a edição anterior. A ampliação, segundo a gestão municipal, busca alcançar um número maior de mulheres empreendedoras em diferentes regiões da cidade.

O programa atende mulheres que atuam em áreas como alimentação, beleza, moda, artesanato, comércio informal e prestação de serviços. Além do apoio financeiro, a iniciativa pretende impulsionar o desenvolvimento econômico em bairros de maior vulnerabilidade social.

As participantes selecionadas pela segunda vez deverão apresentar prestação de contas referente ao valor recebido na edição anterior. A medida tem como objetivo comprovar a utilização do recurso no desenvolvimento do empreendimento.

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, moradoras de Maceió, que já possuam negócio próprio ou desejem iniciar uma atividade empreendedora. O programa também prioriza mulheres chefes de família e residentes em áreas socialmente vulneráveis.

A lista completa das contempladas está disponível no Diário Oficial do Município.