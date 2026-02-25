Prefeitura de Maricá promove workshop para mulheres empreendedoras

247 - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, realizou nesta terça-feira (24/02), às 14h, na sede da pasta, o workshop “Recomeçar, acreditar e empreender: um novo olhar para sua vida”. A informação foi divulgada pela própria administração municipal. A atividade foi direcionada a mulheres interessadas em iniciar no empreendedorismo ou retomar seus projetos com mais propósito, coragem e autonomia.

A proposta do encontro foi estimular a reflexão e fortalecer o protagonismo feminino, destacando que a mudança de perspectiva pode ser determinante para transformar trajetórias pessoais. A ação integra o conjunto de iniciativas da secretaria voltadas ao incentivo do empreendedorismo e à promoção da independência financeira das mulheres do município.

Durante o evento, a palestrante Claudia Garcia enfatizou o papel do acolhimento e da ressignificação das experiências de vida. “Cada mulher tem uma história de vida e muitas dessas histórias são marcadas por vulnerabilidades, mas isso não é o fim do caminho. Podemos ressignificar nossas histórias. Trabalhos como esse são importantes porque elas se sentem acolhidas, e esse é o primeiro passo. Desenvolvemos o empreendedorismo doméstico a partir das habilidades de cada uma, aprendendo a valorizar essas competências para iniciar uma nova trajetória de vida, com liberdade e independência”, afirmou.

A funcionária da secretaria, Rosângela Peres, também ressaltou o alcance social da iniciativa. “O workshop no setor de empreendedorismo permite que elas se descubram, aprendam a empreender, valorizem o próprio trabalho e conheçam o novo mercado. É uma oportunidade para se abrir ao mundo e gerar renda para sua sobrevivência e autonomia”, destacou.