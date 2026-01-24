Prefeitura de Palmas articula comissão para desburocratizar atendimento ao empreendedor

247 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedeem) de Palmas (TO) realizou uma reunião com o objetivo de articular a criação da Comissão de Desburocratização da Casa do Empreendedor. A iniciativa é considerada estratégica pela gestão municipal e tem como foco a simplificação de processos, a melhoria dos fluxos administrativos e o aperfeiçoamento do atendimento prestado aos empreendedores da Capital tocantinense.

A proposta foi apresentada durante encontro com representantes de secretarias municipais e entidades do setor produtivo. As informações são da Prefeitura de Palmas, por meio da Sedeem, responsável por conduzir a articulação e coordenar os trabalhos iniciais da futura comissão.

Para compor a Comissão de Desburocratização foram convidadas secretarias consideradas estratégicas para o funcionamento da Casa do Empreendedor, entre elas as secretarias municipais da Fazenda; do Meio Ambiente; da Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; e da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (Visa). Também foram chamadas entidades representativas do setor produtivo, como a Associação de Gestores Empresariais do Tocantins (Agesc), o Serviço Social do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Sescap-TO), o Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRC-TO) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL).

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Henrique Nesello, a criação da comissão representa um avanço concreto para quem empreende na Capital. “A Comissão de Desburocratização nasce com uma missão clara: integrar secretarias, revisar fluxos e eliminar entraves que atrasam a vida de quem quer empreender. Nosso foco é promover soluções objetivas, com processos mais rápidos, claros e eficientes. Desburocratizar é estimular o desenvolvimento econômico e gerar mais oportunidades para Palmas”, enfatizou.

O encontro também contou com a participação de representantes de outras instituições do setor produtivo e de apoio empresarial, como a Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Tocantins (Adat), a Associação Tocantinense de Supermercados (Atos), o Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRC), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Tocantins (Sescap) e o Núcleo de Gestão e Estudos (Nugesc), entre outras entidades parceiras.

Central de Atendimento

Durante a programação, foi apresentada a Central de Atendimento ao Empreendedor Palmense (Caep). A ferramenta já está em funcionamento e foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento e o andamento dos processos dos empreendedores, oferecendo mais agilidade, transparência e eficiência no atendimento, além de fortalecer a relação entre o poder público municipal e o setor produtivo.

Ao final do encontro, a Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Secretaria Executiva de Tecnologia e Inovação, e a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) apresentaram o novo site da Prefeitura de Palmas. A plataforma reúne serviços, informações e conteúdos institucionais em um layout mais intuitivo, moderno e acessível, com a proposta de ampliar o acesso do cidadão e dos empreendedores aos serviços públicos municipais.