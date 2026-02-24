Prefeitura de São Carlos promove oportunidades de trabalho para público 50+

247 - A Prefeitura de São Carlos realiza, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, nos dias 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 17h, a ação “50+: Emprego, Qualificação, Empreendedorismo e Novas Oportunidades”. As informações foram divulgadas pelo portal São Carlos Agora. O evento acontece na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho e é voltado à inclusão, reinserção e valorização de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

A iniciativa reconhece a trajetória profissional do público 50+, grupo que frequentemente encontra barreiras para retornar ao mercado formal ou iniciar um novo negócio. Ao longo dos dois dias, serão disponibilizados serviços gratuitos, orientação profissional, capacitação e alternativas para geração de renda.

Na área de emprego, os participantes poderão receber encaminhamento para entrevistas, obter orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, solicitar habilitação ao Seguro-Desemprego e contar com apoio na elaboração de currículos. Empresas também participarão da programação, promovendo processos seletivos no próprio local do evento.

Para quem pretende empreender, o Banco do Povo Paulista apresentará linhas de crédito como Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Já a Sala do Empreendedor oferecerá serviços de abertura e encerramento de MEI, emissão da Guia DAS, parcelamento de débitos, alteração cadastral, suporte para declaração anual e indicação de cursos em parceria com o SEBRAE.

A programação inclui ainda a participação da Fundação Educacional São Carlos, que apresentará os programas Universidade Aberta da Terceira Idade e Universidade Aberta do Trabalhador. O Senac divulgará cursos de qualificação, enquanto o SEST SENAT apresentará seus serviços e capacitações. O INSS abordará as modalidades de aposentadoria disponíveis ao público.

O escritório Buck & Marin Advogados prestará orientações jurídicas das 15h às 17h. Também estará presente o Cadastro Único, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, ampliando o acesso a programas sociais.

Entre as palestras confirmadas estão “Empreendedorismo 50+”, promovida pelo Sebrae, com Antônio Volante Junior (26/02, às 9h); “Atendimento ao Cliente”, da Etec Paulino Botelho, com Cássia Regina Aparecida de Azevedo (26/02, às 15h); “Geração de renda na melhor idade”, do Departamento de Apoio à Economia Solidária, com Caio Yamazaki Saravalle (27/02, às 9h); e “Modalidades de Aposentadoria”, com Elizangela Lelis da Cunha, pelo INSS (27/02, às 15h).

Gratuita e aberta ao público com 50 anos ou mais, a ação reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da experiência profissional, a inclusão produtiva e o fortalecimento da autonomia financeira dessa parcela da população.