Prefeituras do RN são premiadas por iniciativas que fortalecem o empreendedorismo local

247 - Gestões municipais do Rio Grande do Norte foram reconhecidas por iniciativas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e ao estímulo ao empreendedorismo. A premiação ocorreu durante a 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), realizada na noite da última segunda-feira (13), na sede do Sebrae-RN, em Natal. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN).

Ao todo, 44 municípios participaram desta edição, com a inscrição de 64 projetos distribuídos em nove categorias temáticas, incluindo áreas como inovação, sustentabilidade, turismo, inclusão produtiva e empreendedorismo na escola. O evento reuniu lideranças públicas, gestores municipais e representantes de instituições parceiras.

Durante a abertura, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RN, Itamar Manso, ressaltou a relevância do apoio das prefeituras aos pequenos negócios. “Esse é mais do que um prêmio, é a valorização daqueles que conseguem construir um ambiente gerador de emprego e renda. Os prefeitos entenderam a necessidade de apoiar os pequenos negócios do nosso estado, que geram riqueza e renda na ponta, nos territórios. Parabéns por reconhecer a importância do empreendedorismo. Com essa valorização, os empreendedores estão fazendo a diferença no nosso estado”, afirmou.

O superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo, também destacou o impacto das iniciativas premiadas. “Os números refletem o avanço das gestões municipais na adoção de práticas inovadoras, com impacto direto na vida dos pequenos negócios e da população. O Sebrae segue ao lado dessas iniciativas, apoiando soluções que transformam realidades e estimulam o desenvolvimento sustentável”, declarou.

Na avaliação do presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), José Augusto Rêgo, o prêmio evidencia o papel estratégico das administrações locais. “O prêmio reúne histórias de superação e ações que fortalecem a inovação e contribuem para a modernização da gestão pública. O poder público precisa caminhar lado a lado com o empreendedorismo, que é uma ferramenta de transformação social. A federação atua como parceira estratégica na construção de soluções para os municípios”, disse.

Representando a Assembleia Legislativa do RN, Hermano Morais enfatizou a importância dos pequenos negócios para a economia estadual. “Tudo começa na base. É importante ver gestores municipais comprometidos com o apoio às empresas geradoras de emprego e renda. No Rio Grande do Norte, mais de 90% dos empregos são gerados pelos pequenos negócios. A premiação estimula o empreendedorismo em um estado com grande potencial econômico, em setores como energia, petróleo, gás e turismo”, pontuou.

Entre os destaques da premiação, o município de Pau dos Ferros venceu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente com o projeto “A materialização de políticas públicas municipais em resíduos sólidos”. A prefeita Marianna Almeida Nascimento celebrou o reconhecimento. “É uma premiação muito esperada por nós, prefeitos e prefeitas. Dedicamos esse reconhecimento aos protagonistas desse projeto: os catadores. Fizemos história ao encerrar o lixão e transformar a forma de destinação dos resíduos no município”, afirmou.

Na categoria Compras Governamentais, o município de Cruzeta foi o vencedor com o projeto “Compras Públicas Locais – Implementação da Lei 1.247/2025”. O prefeito Joaquim José de Medeiros destacou a importância da conquista. “No passado, eu olhava para esse prêmio com admiração e pensava que um dia poderíamos chegar lá. Esse dia chegou. É uma felicidade para os municípios contar com o Sebrae como parceiro. Esse prêmio é um incentivo para continuar investindo”, disse. Ele também ressaltou o impacto da iniciativa: “A ideia é fazer com que o dinheiro do município permaneça no próprio município. Quando os pequenos negócios vão bem, a cidade também cresce. Plantamos uma boa semente e agora colhemos os resultados”.

Além dessas categorias, outros municípios também foram premiados. Carnaúba dos Dantas venceu em Sala do Empreendedor com o projeto “Simplifica+ Atendimento Inteligente ao Empreendedor”. Natal se destacou em Turismo e Identidade Territorial com o projeto “São João de Natal: a maior festa junina da história da cidade”. Serra do Mel venceu em Empreendedorismo na Escola com o projeto “Educap”. Bom Jesus foi premiado em Inclusão Socioprodutiva com “Flor do Algodão: mulheres que transformam territórios”. Currais Novos conquistou a categoria Gestão Inovadora com “Semeando inovação e colhendo desenvolvimento”. Mossoró venceu em Empreendedorismo Rural com “Mossoró Rural – Impacto produtivo e empreendedorismo”. Já Apodi foi destaque em Simplificação com o projeto “Alimentos com origem SIM”.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece gestores públicos que desenvolvem ações com resultados comprovados no incentivo aos pequenos negócios e na modernização da gestão municipal. Os vencedores da etapa estadual representarão o Rio Grande do Norte na fase nacional da premiação, prevista para o dia 18 de maio, em Brasília.