Premiação amplia visibilidade de negócios liderados por mulheres

247 - O reconhecimento nacional obtido por lideranças femininas no turismo brasileiro tem ampliado a visibilidade de pequenos negócios e fortalecido iniciativas comunitárias em diferentes regiões do país. De acordo com a Agência Sebrae de Notícias (ASN), vencedoras do Prêmio Embratur Visit Brasil, Karynna Makuxi e Karolynne Duarte destacam os impactos positivos da premiação na expansão de seus projetos e no desenvolvimento local.

Mais do que atrair visitantes, as empreendedoras ressaltam o potencial transformador do turismo de experiência em suas comunidades. A coordenadora de turismo da comunidade Kauwê, em Roraima, Karynna Makuxi, enfatiza que o reconhecimento ultrapassa a conquista individual e se reflete diretamente no fortalecimento coletivo. “Essa premiação fortalece muito a nossa visibilidade. Hoje, quando a gente fala da Rota do Café Artesanal e da Comunidade Kauwê, já não falamos só como uma iniciativa local, mas como um projeto reconhecido nacionalmente”, afirma.

Karynna foi destaque na categoria Liderança Feminina na promoção turística do Brasil no exterior, reconhecimento que valoriza iniciativas voltadas à integração entre cultura, sustentabilidade e identidade indígena. Segundo ela, a visibilidade conquistada abre novas possibilidades. “Isso abre portas tanto para parcerias quanto para atrair mais visitantes. As pessoas passam a confiar mais, a se interessar mais, porque veem que é um trabalho sério, organizado e valorizado.”

A proposta da Rota do Café Artesanal se diferencia por oferecer uma vivência autêntica, conectada à natureza e ao modo de vida local, o que tem despertado interesse crescente de turistas em busca de experiências culturais genuínas.

No Rio de Janeiro, a fundadora do projeto Guiadas Urbanas, Karolynne Duarte, também celebra os efeitos da premiação. A iniciativa promove roteiros turísticos em áreas suburbanas e periféricas, destacando a cultura e a realidade desses territórios. Para ela, o reconhecimento representa não apenas visibilidade, mas também novas conexões. “Quando acabou a premiação, a celebração e a entrega dos prêmios, várias pessoas vieram falar com a gente e foram conectando as suas ideias com os nossos negócios”, relembra.

Karolynne destaca ainda o impacto emocional e motivacional do prêmio. “Acho que o reconhecimento a gente espera sempre. E, ao mesmo tempo, a gente também não acredita que é possível, que podemos ganhar. Então, dá um novo combustível para reanimar, para transformar, para revigorar tudo o que a gente já viu até aqui”, confessa.

O projeto Guiadas Urbanas busca aproximar moradores e turistas por meio de experiências que unem turismo, educação e cidadania. A proposta contribui para reduzir estigmas e ampliar o protagonismo de comunidades historicamente marginalizadas, além de incentivar o desenvolvimento socioeconômico local.

Promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Prêmio Visit Brasil foi realizado no fim de março e reconheceu profissionais, empresas e iniciativas que se destacam na promoção internacional dos destinos brasileiros. Um dos destaques da edição foi a valorização da liderança feminina, com todas as finalistas da categoria sendo premiadas.