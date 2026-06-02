Prêmio Sebrae de Jornalismo recebe inscrições até 8 de junho

247 - Jornalistas e estudantes de Jornalismo têm até o próximo dia 8 de junho para garantir participação na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), uma das mais tradicionais iniciativas de reconhecimento à produção jornalística voltada ao empreendedorismo e aos pequenos negócios no Brasil.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), podem concorrer trabalhos publicados entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026 em diferentes plataformas de comunicação, incluindo jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, portais de notícias e meios digitais.

A premiação busca valorizar conteúdos que abordem o universo dos pequenos negócios, destacando temas que impactam diretamente o desenvolvimento econômico e social do país. As inscrições estão abertas por meio do site oficial do prêmio.

Cinco categorias contempladas

O Prêmio Sebrae de Jornalismo contempla cinco categorias distintas. Quatro delas são voltadas aos formatos profissionais tradicionais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Além disso, há a categoria especial Jornalismo Universitário, destinada a estudantes da área.

Cada participante poderá inscrever até três trabalhos. Não há limite de inscrições por veículo de comunicação ou instituição de ensino, ampliando as oportunidades de participação em todo o território nacional.

Ao longo dos anos, o PSJ consolidou-se como uma importante vitrine para reportagens, séries especiais e produções multimídia que retratam o empreendedorismo brasileiro e a relevância dos pequenos negócios para a geração de renda, emprego e desenvolvimento regional.

Temas ligados ao empreendedorismo

Os conteúdos inscritos devem abordar assuntos relacionados ao empreendedorismo e ao ambiente dos pequenos negócios. Entre os temas sugeridos pela organização estão bioeconomia, negócios verdes e sustentabilidade, acesso a crédito, gestão financeira, produtividade e competitividade.

Também estão entre os assuntos de interesse a inclusão produtiva, o desenvolvimento territorial, a transformação digital, o empreendedorismo feminino, políticas públicas, legislação, inovação, startups, empreendedorismo social e educação empreendedora.

A proposta da premiação é reconhecer trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre desafios, oportunidades e transformações promovidas pelos pequenos empreendedores em diferentes regiões do país.

Etapas de seleção e reconhecimento nacional

A competição será realizada em três fases sucessivas. Inicialmente, os trabalhos passam pela etapa estadual, responsável por selecionar os melhores conteúdos em cada unidade da federação.

Os classificados avançam para a etapa regional, que definirá os finalistas aptos a disputar a fase nacional da premiação. Nessa última etapa, serão escolhidos os vencedores do prêmio em âmbito nacional.

Criado pelo Sebrae, o PSJ chega à sua 13ª edição reforçando o objetivo de incentivar a produção de reportagens de qualidade sobre empreendedorismo, inovação e o papel dos pequenos negócios na economia brasileira.

As inscrições permanecem abertas até 8 de junho, enquanto os conteúdos concorrentes devem ter sido publicados até 7 de junho de 2026.