Pró-Catadores eleva faturamento de cooperativas em 21%

247 - A participação de cooperativas e associações no programa Pró-Catadores, desenvolvido pelo Sebrae, resultou em um aumento médio de 21% no faturamento dessas organizações em 2025. Os dados são de levantamento da própria instituição, que, em pouco mais de um ano de atuação, já apoiou 421 entidades, reunindo cerca de 6 mil catadores em 18 estados brasileiros.

O alcance do projeto vai além das organizações diretamente atendidas. Ao todo, mais de 22 milhões de pessoas são impactadas pela iniciativa, que contribui para a melhoria da gestão de resíduos sólidos e o fortalecimento da atuação de trabalhadores responsáveis pela coleta de materiais recicláveis em 244 municípios distribuídos pelo país.

Entre os estados com melhor desempenho no crescimento de faturamento das organizações atendidas, o Piauí lidera com alta de 57%. Em seguida aparecem Rio Grande do Norte (55%), Amazonas (43%), Mato Grosso (35%) e Pará (33%), evidenciando o potencial do programa em diferentes regiões do Brasil.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a formalização dos catadores é um passo decisivo para a inclusão social. “Se formalizar como catador é uma porta para a inclusão social e para uma série de benefícios que geram qualidade de vida para esta população. Nosso desafio é contribuir para um mundo sustentável e para uma economia inclusiva, que transforma vidas e melhora a sociedade”, afirma.

O levantamento também apontou avanços significativos no Índice de Avaliação da Organização (IAO), que mede o nível de maturidade da gestão das entidades. Em média, o indicador cresceu 30% entre os participantes do programa. Os maiores destaques foram registrados no Rio Grande do Norte (72%), Piauí (56%), Bahia (42%), Pará (40%) e Amazonas (27%).

De acordo com Décio Lima, o acompanhamento técnico é um dos pilares da iniciativa. “Todo o trabalho do Sebrae é mensurado. Realizamos um diagnóstico das organizações de catadores quando elas iniciam no projeto. Então, elaboramos um plano de trabalho. Ao final, medimos novamente para ver a eficácia e o quanto melhorou. A iniciativa tem um papel fundamental ao fortalecer as organizações e capacitar empreendimentos, além de apoiar municípios na estruturação de cadeias produtivas mais eficientes”, aponta.

O dirigente reforça ainda que os impactos do programa vão além da gestão. “Dessa forma, podemos contribuir diretamente para elevar os indicadores de reciclagem no país e levar mais dignidade e renda para os catadores e catadoras.”

O Pró-Catadores integra as ações do governo federal voltadas à inclusão socioeconômica de trabalhadores da reciclagem, sob a liderança da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Sebrae também participa como entidade convidada do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores (CIISC), contribuindo para a articulação de políticas públicas e o fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem no Brasil.