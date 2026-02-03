Profissionais relatam incertezas e pressão por qualificação em 2026

247 - Uma pesquisa nacional realizada pela escola de negócios Conquer revela que os profissionais brasileiros enfrentam, em 2026, um conjunto de dilemas que combina incerteza sobre os próximos passos, sensação de estagnação, pressão constante por atualização e sobrecarga de trabalho. O levantamento ouviu centenas de pessoas de diferentes áreas e níveis de atuação, em um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

Os dados foram divulgados pela Conquer no contexto do lançamento do seu diagnóstico estruturado de carreira, o “Mapa de Carreira”, ferramenta que avalia a maturidade profissional e propõe planos de ação personalizados. O objetivo do estudo foi compreender quais obstáculos mais limitam o crescimento nas empresas neste ano e quais metas os profissionais estabeleceram para o curto prazo.

De acordo com os entrevistados, a preocupação com o futuro profissional reflete principalmente três movimentos do mercado: os avanços recentes da Inteligência Artificial, que demandam novas competências e foram citados por 47% dos respondentes; a exigência crescente das empresas por qualificações mais amplas e atualizadas, apontada por 40%; e a redução do número de vagas acompanhada pelo aumento da concorrência, mencionada por 31,8%.

Entre as principais descobertas do levantamento, apenas três em cada dez participantes afirmam se sentir seguros e estáveis no trabalho atualmente. Na avaliação geral, os avanços da IA aparecem como o fator que mais gera apreensão no ambiente profissional. Ainda assim, 61,2% dos entrevistados disseram ter realizado algum curso ou capacitação no último ano como estratégia para alavancar a carreira, enquanto 33,4% afirmaram que crescer e ser promovidos será o principal foco em 2026.

Quando questionados sobre como avaliam a própria carreira, os resultados indicam que a estabilidade ainda parece distante para uma parcela significativa dos brasileiros. Apenas 30,6% dos entrevistados afirmaram se sentir totalmente seguros e estáveis em 2026, sem a necessidade de buscar aperfeiçoamento ou mudar de rumo. Para a maioria, o cenário exige adaptação contínua e evolução constante.

Em parte dos casos, o sentimento predominante não é exatamente de insatisfação. Segundo a pesquisa, 34,2% dizem estar satisfeitos com o trabalho atual, mas reconhecem que precisam evoluir para acompanhar um mercado cada vez mais exigente. Outros convivem com a incerteza sobre os próximos passos (12,2%), com a sensação de sobrecarga (6,6%) ou com a estagnação profissional (6,4%). Há ainda aqueles que se sentem pressionados a se atualizar ou até a mudar de área para acompanhar as transformações do setor, grupo que representa 5% dos respondentes.

Esses dilemas, segundo o estudo, refletem movimentos estruturais do mercado de trabalho, especialmente o avanço contínuo da Inteligência Artificial, a elevação das exigências por novas qualificações e a maior concorrência por vagas disponíveis. Diante desse cenário, muitos profissionais têm adotado uma postura mais ativa em relação à própria trajetória.

Em 2025, seis em cada dez entrevistados recorreram a cursos e capacitações como forma de fortalecer a posição dentro das organizações. Outros buscaram assumir novas responsabilidades no trabalho, alternativa escolhida por 31,6%, ou investir em networking e participação em eventos da área, estratégia citada por 29,8%.

Mentorias, consultorias e orientações profissionais também ganharam espaço. Três em cada dez respondentes utilizaram esse tipo de apoio no último ano, relatando benefícios como a identificação de novas competências, apontada por 63,9%, e o aumento da segurança para tomar decisões, citado por 52,3%.

“Muitas vezes, a dificuldade em dar o próximo passo profissional não vem da falta de ambição, mas da ausência de clareza”, afirma Juliana Alencar, Diretora de Marketing da Conquer. Segundo ela, “o objetivo do Mapa de Carreira, lançado recentemente, é apoiar o autoconhecimento profissional, ajudando os brasileiros a compreender onde estão em suas trajetórias, identificar pontos de dor e mapear as habilidades que precisam ser desenvolvidas — tudo isso a partir de um método próprio da Conquer, já validado por mais de 5 milhões de alunos”.

O levantamento também investigou quais serão as principais metas dos profissionais para 2026. Entre os respondentes, os planos estão majoritariamente ligados ao crescimento dentro das próprias organizações. Receber uma promoção ou crescer na empresa atual é o objetivo de 33,4% dos entrevistados. O investimento em cursos e capacitações aparece logo em seguida, citado por 31,8%, reforçando o papel da aprendizagem contínua para manter a relevância profissional.

O desejo de empreender ou trabalhar por conta própria também figura entre as aspirações, com 14,2% das menções. Essa tendência encontra eco em dados do Sebrae, segundo os quais o primeiro trimestre de 2025 registrou crescimento de 35% no número de microempreendedores individuais em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as micro e pequenas empresas tiveram aumento de 28%.

Para transformar esses planos em realidade, os participantes reconhecem a necessidade de desenvolver competências específicas. Liderança foi apontada por 34,4% dos entrevistados, seguida por inovação (30,4%) e visão estratégica (30,2%). A inteligência emocional também aparece como habilidade relevante, citada por 29,2%, especialmente para lidar com decisões complexas, relações profissionais e cenários constantes de adaptação.

A pesquisa ouviu 500 adultos, maiores de 18 anos, residentes em todas as regiões do país e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, com margem de erro de 3,3 pontos percentuais. Ao todo, os participantes responderam a sete questões sobre desejos, obstáculos profissionais, habilidades em falta e aspectos que pretendem desenvolver ao longo do ano, permitindo a construção de rankings com os percentuais de cada alternativa apontada.