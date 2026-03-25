Programa amplia produtividade e transforma empresa em Goiás

247 - Com foco em gestão, inovação e aumento da competitividade, o programa Brasil Mais Produtivo tem impulsionado pequenos negócios em todo o país. Em Quirinópolis, no interior de Goiás, a trajetória da empreendedora Yasmim Almeida ilustra como a iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, pode transformar a realidade de empresas familiares e abrir novas perspectivas de crescimento.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae, a participação no programa garantiu à empresa Visual Artes acesso a consultorias especializadas em gestão empresarial, organização de estoque e estratégias para redes sociais. Como resultado, o perfil da marca no Instagram passou por ajustes estratégicos, o que contribuiu para o crescimento orgânico de seguidores e aumento da demanda de clientes por meio das plataformas digitais.

Além das melhorias na presença online, o negócio também passou a contar com assessoria contábil e financeira, fortalecendo a tomada de decisões. Para Yasmim Almeida, a experiência no programa foi determinante para a evolução da empresa. “O Brasil Mais Produtivo foi essencial para nossa evolução. Aproveitamos todas as consultorias possíveis e conseguimos estruturar melhor a empresa”, afirma a empreendedora.

A empresária destaca ainda o impacto direto das capacitações na organização interna do negócio. “Na parte de contabilidade, eu e minha irmã éramos muito leigas. As consultorias e cursos gratuitos do Sebrae foram essenciais para desenvolvermos a gestão financeira, o controle de estoque e organizar melhor os processos internos”, relata.

Com planejamento estruturado, capacitação contínua e apoio técnico, a Visual Artes se prepara agora para um novo ciclo de expansão. Entre os próximos passos estão o investimento em novos maquinários e a ampliação do atendimento para além de Quirinópolis. O primeiro contato com o Sebrae ocorreu por meio da Sala do Empreendedor do município, onde uma consultora acompanha a empresa até hoje, oferecendo suporte contínuo, especialmente na área de gestão.

Valorização da capacitação

Fundada há cerca de uma década por Marcelo Roberto, pai das atuais gestoras, a Visual Artes iniciou suas atividades voltada à comunicação visual e à produção de fachadas empresariais. Ainda adolescentes, Yasmim e a irmã acompanharam de perto os desafios enfrentados pelo negócio, sobretudo a dificuldade em encontrar profissionais qualificados para desenvolver layouts.

Diante desse cenário, ambas buscaram capacitação na área e passaram a atuar diretamente na criação das artes. Como forma de incentivo, o pai investiu na aquisição de equipamentos para a produção de brindes corporativos e presentes personalizados, ampliando o portfólio da empresa.

Localizada em um município com cerca de 60 mil habitantes, a Visual Artes consolidou sua atuação no mercado local, atendendo também demandas por brindes em edições limitadas.

Transformação digital e ganhos de produtividade

O Brasil Mais Produtivo tem como objetivo apoiar micro, pequenas e médias empresas na modernização de processos, com ênfase na transformação digital e no uso de tecnologias inovadoras desenvolvidas no país. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o programa conta com a parceria de instituições como Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES.

Nos últimos dois anos, a iniciativa alcançou 67,5 mil empresas em todo o Brasil. Desse total, 30,5 mil pertencem ao setor industrial e 37 mil aos segmentos de comércio e serviços, somando mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades do programa.

De acordo com dados do Senai e do Sebrae, empresas que adotaram práticas de manufatura enxuta — modelo de gestão voltado à redução de desperdícios e aumento da eficiência — registraram crescimento médio de 28% na produtividade após a realização das consultorias.