Programa Brasil Mais Produtivo eleva eficiência de pequenos negócios

247 - Com dois anos de execução, o programa Brasil Mais Produtivo (B+P) já alcançou 67,5 mil micro, pequenas e médias empresas em todo o país, oferecendo consultorias voltadas ao aumento da produtividade, à modernização da gestão e ao apoio à transformação digital. Os resultados aparecem em diferentes regiões e setores, com ganhos concretos de eficiência e competitividade.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), responsável pela coordenação da iniciativa, o B+P tem como foco principal ampliar a capacidade produtiva de pequenos negócios por meio de metodologias simples, acompanhamento técnico direto e soluções acessíveis, adaptadas à realidade das empresas brasileiras.

Entre os casos de destaque está a Ondas Kids Moda Praia Infantil, sediada em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Após integrar o programa, a empresa registrou crescimento de 81,45% na produtividade, tornando-se um exemplo de como políticas públicas bem estruturadas podem gerar impacto direto no dia a dia do empreendedor.

À frente da marca está a empresária Cléa Jaci da Silva, que transformou uma grave dificuldade financeira em um novo modelo de negócio. Com 27 anos de trajetória empresarial, a empresa nasceu produzindo moda praia adulta, mas foi em um momento de crise que surgiu a virada estratégica. Há cerca de dez anos, a falta de recursos quase impediu a participação da empresária em uma rodada de negócios. “Entrei na fábrica, pedi uma luz a Deus, e percebi que podia usar pequenos pedaços de tecido para criar uma coleção para bebês. Fui para a rodada e ali eu me descobri na moda praia infantil”, relata Cléa.

A decisão deu origem à linha que se consolidaria como Ondas Kids, hoje especializada em moda praia para bebês e crianças e com presença no mercado nacional. A empresária destaca que a busca constante por conhecimento foi determinante para o crescimento do negócio. Antes mesmo do Brasil Mais Produtivo, ela já havia participado de ações do Sebrae, do Senai e da Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe (ASCAP).

Quando surgiu a oportunidade de ingressar no B+P, a adesão foi imediata. “O empresário precisa conhecer essas entidades. É como abrir um livro: você lê, aprende e se descobre ali dentro”, afirma. Para Cléa, o acompanhamento técnico e as orientações recebidas deixaram mudanças estruturais na rotina da fábrica.

O impacto do programa é especialmente relevante em regiões como o polo têxtil do Agreste pernambucano, onde predominam negócios familiares e tradicionais. Para esse perfil de empresa, o Brasil Mais Produtivo tem funcionado como porta de entrada para a modernização, a melhoria contínua dos processos e a adoção de práticas de gestão mais eficientes.

Hoje, a empresária planeja novos passos e não esconde o entusiasmo com os resultados obtidos. “Se ele estiver disponível para voltar, eu quero. O programa deixou um legado dentro da minha fábrica”, celebra. A trajetória da Ondas Kids reforça o potencial das pequenas empresas quando têm acesso a capacitação, redes de apoio e políticas públicas voltadas à competitividade.

Transformação digital e ganhos de eficiência

Voltado também à transformação digital, o Brasil Mais Produtivo apoia micro, pequenas e médias empresas na modernização de processos e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. Nesses dois anos, a iniciativa — desenvolvida em parceria com Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES — contabilizou mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades.

Do total de 67,5 mil empresas atendidas, 30,5 mil são do setor industrial e 37 mil atuam no comércio e em serviços. De acordo com dados do Senai e do Sebrae, as empresas que passaram por consultorias em manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade, resultado da redução de erros, desperdícios e gargalos na produção.

Os números e histórias como a da Ondas Kids indicam que o fortalecimento da produtividade segue como um caminho estratégico para ampliar a competitividade da economia brasileira, especialmente entre os pequenos negócios que sustentam grande parte do emprego e da renda no país.