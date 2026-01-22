Programa Brasil Mais Produtivo eleva faturamento de empresa em Cuiabá

247 - Participar de um programa de apoio à produtividade pode representar um divisor de águas para pequenos negócios em fase de consolidação. Em Cuiabá (MT), a Youcheff, empresa especializada na produção de temperos naturais, viu seus resultados avançarem de forma expressiva após aderir ao Brasil Mais Produtivo, iniciativa que oferece consultoria e orientação estratégica para micro, pequenas e médias empresas. As informações são da Agência Sebrae de Notícias.

De acordo com informações institucionais do programa Brasil Mais Produtivo, desenvolvido em parceria com o Sebrae, a empresa alcançou um crescimento de 130% no faturamento a partir da reorganização de processos internos, análise detalhada de custos e validação de ideias antes de novos aportes financeiros.

Com o suporte da consultoria, a Youcheff conseguiu identificar gargalos operacionais e aprimorar a gestão do negócio. Um dos principais aprendizados foi justamente a cautela na tomada de decisões. “Eu tinha a intenção de lançar uma nova linha de condimentos, mas o programa ajudou a fazer testes, analisar a viabilidade financeira e perceber que aquele ainda não era o momento. Sem isso, eu provavelmente teria investido dinheiro e tempo sem necessidade”, afirma o empresário Yussuf Jabbar, à frente da empresa.

Moçambicano, Yussuf Jabbar vive no Brasil há 23 anos, mas a história dos temperos que hoje dão origem à Youcheff é bem mais antiga. A receita foi criada em 1986 por um amigo e sócio de seu tio, com o objetivo de realçar o sabor de carnes brancas e vermelhas, sempre utilizando ingredientes naturais e sem aditivos químicos.

Após a morte do sócio, em 2008, a fábrica e as fórmulas ficaram sob responsabilidade do tio de Yussuf. Com o passar do tempo, a produção acabou sendo interrompida e permaneceu desativada por quase uma década. Ainda assim, o tempero continuou presente no cotidiano da família, preservando sua identidade e tradição. “Desde pequeno, eu via minha tia usando o tempero em praticamente tudo: carnes, arroz, feijão, salada. Era algo muito marcante”, relata Yussuf Jabbar.

Em 2018, diante da decisão do tio de mudar de país e vender a fábrica junto com a fórmula, Yussuf optou por assumir o negócio. “Eu não queria que aquele produto saísse da família. Conhecia o tempero, acreditava nele”, conta. Para viabilizar a retomada, ele se associou a um amigo de infância, Alexandre, atendendo à condição de ter um sócio.

Assim nasceu a Youcheff, nome que une uma referência ao próprio Yussuf à ideia de que qualquer pessoa pode se sentir um chef na cozinha. Atualmente, a empresa é comandada por três sócios e atua no mercado de Cuiabá, enfrentando os desafios comuns de quem busca crescer de forma estruturada, como a necessidade de organizar processos, avaliar investimentos e ampliar as vendas de maneira sustentável.

Foi nesse cenário que Yussuf conheceu o ALI Produtividade, programa que integra o Brasil Mais Produtivo. Indicado por um amigo, ele se inscreveu e passou a contar com o acompanhamento de uma consultora do Sebrae Mato Grosso. Segundo o empresário, o principal ganho foi a mudança de postura diante da rotina do negócio. “O maior ganho foi sair do automático. Quando a gente está no dia a dia da operação, sabe que tem problemas, mas não consegue parar para organizar tudo no papel”, explica.

O acompanhamento também ajudou a fortalecer a visão estratégica da empresa, permitindo um equilíbrio maior entre as atividades operacionais e o planejamento de longo prazo. “A gente entende que os desafios continuam, principalmente na área comercial, mas hoje temos mais clareza. O programa não resolve tudo, mas te ensina a pensar melhor o negócio”, conclui Yussuf.

Transformação digital e produtividade em alta

O Brasil Mais Produtivo tem como foco apoiar micro, pequenas e médias empresas na modernização de processos, com ênfase na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e conta com a parceria de instituições como Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES.

Nos últimos dois anos, a iniciativa alcançou 67,5 mil empresas em todo o país, sendo 30,5 mil do setor industrial e 37 mil dos segmentos de comércio e serviços. Ao todo, foram realizados mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades do programa.

Dados do Senai e do Sebrae indicam que empresas atendidas com foco em manufatura enxuta — sistema de gestão industrial voltado à redução de erros, desperdícios e redundâncias — registraram aumento médio de 28% na produtividade após o período de consultoria, reforçando o impacto do programa na competitividade dos pequenos negócios.