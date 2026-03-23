Programa Elas Exportam abre inscrições para 120 empresas

247 - Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Programa Elas Exportam, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O programa tem como objetivo ampliar a presença de empresas lideradas por mulheres no comércio exterior, oferecendo suporte técnico e estratégico para a internacionalização de negócios.

Nesta edição, serão selecionadas 120 empresas, incluindo micro e pequenas, que receberão acompanhamento individualizado de mentoras com experiência em exportação e inserção em mercados internacionais. A proposta é fortalecer a atuação feminina em um setor ainda marcado por desigualdades de gênero.

“O Sebrae é parceiro do programa Elas Exportam desde a sua primeira edição. É uma metodologia vencedora porque junta justamente mulheres que já exportam auxiliando outras empreendedoras que querem fazer sua primeira exportação”, afirma a gestora nacional do Sebrae Delas, Renata Malheiros.

A gestora também destaca o papel da mentoria no enfrentamento de desafios estruturais enfrentados por mulheres no empreendedorismo. “E quando a gente trabalha com mentoria, atuamos justamente nas questões que mais importam, no que mais traz dificuldades, que são as barreiras culturais e que, infelizmente, ainda existem quando as mulheres empreendem”, acrescenta Renata Malheiros.

Pela primeira vez, o programa contará com vagas específicas voltadas ao setor de serviços. Serão 30 oportunidades destinadas a empresas das áreas de Tecnologia da Informação (TI), audiovisual e games. O movimento acompanha o crescimento das exportações brasileiras nesse segmento, que atingiram, em 2025, o valor recorde de US$ 51,8 bilhões — sendo 65% referentes a serviços entregues digitalmente.

O prazo para inscrições segue até o dia 31 de março. O processo seletivo contempla tanto empresas interessadas em participar como mentoradas quanto profissionais que desejam atuar como mentoras — incluindo empreendedoras, executivas, especialistas e lideranças institucionais com experiência no tema. O Banco de Mentoras, criado na edição anterior, continuará válido para esta nova etapa.

Segundo Renata Malheiros, a atuação do Sebrae dentro do programa está centrada no desenvolvimento de competências socioemocionais. “Tradicionalmente entramos com um treinamento de pitch, ou seja, como falar em público, como vender o seu negócio. É fundamental termos mais mulheres exportando, porque quando a gente exporta, estamos aumentando o nível da competitividade das empresas brasileiras”, ressalta.

Criado para impulsionar a participação feminina nas exportações, o Programa Elas Exportam já mentorou 219 empresas e contou com a atuação de 196 mentoras ao longo de suas cinco edições anteriores, alcançando negócios em todas as regiões do país. Em 2025, a iniciativa foi reconhecida internacionalmente ao vencer o Prêmio Igualdade de Gênero no Comércio da Organização Mundial do Comércio, na categoria Mulheres Empreendedoras.