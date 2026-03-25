Programa encerra Empreendedoras Tech com premiações em Brasília

247 - O programa Empreendedoras Tech chega ao fim de sua terceira edição com a realização do Demoday, que ocorre nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), em Brasília. O evento reúne cerca de 100 mulheres à frente de negócios inovadores e marca o encerramento de uma jornada de aceleração voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em tecnologia.

As informações são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), responsável pela iniciativa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Ao longo dos dois dias, a programação inclui oficinas, palestras e rodadas de negócios voltadas às participantes.

Um dos destaques do encontro é a presença da atriz e empreendedora Giovanna Antonelli, madrinha do movimento Caravana Sebrae Delas, que participa como convidada especial. Nesta edição, o programa registrou 1.131 inscrições provenientes de 24 estados brasileiros, evidenciando o alcance nacional da iniciativa.

O ponto alto do Demoday será a premiação de seis empresas, prevista para a sexta-feira (27), às 12h30. Serão reconhecidas as três melhores avaliadas em cada uma das duas trilhas do programa: Validação e Tração, que estruturam o processo de desenvolvimento dos negócios participantes.

Durante quatro meses, as empreendedoras selecionadas passaram por uma jornada de aceleração que incluiu mentorias personalizadas, capacitações em negócios e tecnologia, além do acesso a uma rede de contatos estratégicos. As participantes também receberam apoio financeiro por meio de uma bolsa de estímulo à inovação no valor de R$ 26 mil por empresa.

A iniciativa busca fortalecer negócios de base tecnológica liderados por mulheres e ampliar a inclusão produtiva no setor. A diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, destaca que o programa reforça o compromisso com o empreendedorismo feminino inovador e com a geração de oportunidades no país.

Serviço

Demoday da 3ª edição do programa Empreendedoras Tech

Data: 26 e 27 de março (quinta e sexta-feira)

Horário: dia 26, das 8h30 às 20h; dia 27, das 8h30 às 14h

Local: Campus Instituto Federal de Brasília – 610 Norte – Asa Norte, Brasília