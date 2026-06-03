Programa Move+ fortalece gestão comercial e amplia exportações de MPEs

247 - O Sebrae Nacional reforçou sua estratégia de apoio à internacionalização dos pequenos negócios ao destacar o programa Move+ como uma das principais ferramentas para ampliar a competitividade e a presença de micro e pequenas empresas (MPEs) em mercados nacionais e internacionais. A iniciativa ganhou destaque durante o Encontro de Gestores realizado nesta segunda-feira (1º), em Brasília.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), o encontro reuniu representantes de diversas instituições para debater os impactos do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já está em vigor, além de alinhar ações voltadas à inserção de pequenos negócios em novos mercados e ao fortalecimento da capacidade exportadora das empresas brasileiras.

O evento contou com a participação de colaboradores do Sistema Sebrae de todo o país, além de representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da DHL, empresa global do setor de logística. O objetivo foi construir estratégias conjuntas para ampliar as oportunidades de crescimento das MPEs diante das mudanças provocadas pelo novo cenário comercial internacional.

Move+ como ferramenta de expansão

Uma das principais apostas do Sebrae para apoiar os pequenos negócios é o programa Move+, voltado ao aperfeiçoamento da gestão comercial e à conexão entre empresas e potenciais compradores. Apenas em 2025, a iniciativa alcançou cerca de 1,8 milhão de empresas por meio de soluções de mercado e promoveu aproximadamente 198 mil ações, incluindo consultorias especializadas e rodadas de negócios.

O acordo entre Mercosul e União Europeia cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, abrangendo 31 países e movimentando um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 22 trilhões. Nesse contexto, o Sebrae vê uma oportunidade estratégica para que micro e pequenas empresas ampliem sua atuação internacional e elevem seus níveis de competitividade.

O gerente adjunto da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae, Ivan Tonet, destacou que o Move+ terá papel central nesse processo. Segundo ele, o programa foi estruturado para apoiar os empreendedores em diferentes frentes de atuação, incluindo os mercados nacional, internacional e digital.

Foco em inovação e bioeconomia

Além da internacionalização, a iniciativa também deverá incorporar novas frentes de atuação nos próximos anos. Uma das prioridades previstas para 2027 é o apoio a micro e pequenas empresas ligadas à bioeconomia, segmento considerado estratégico para o desenvolvimento sustentável e para a geração de novas oportunidades de negócios.

O Move+ também atua de forma integrada com outras soluções oferecidas pelo Sebrae, como o Cliente 360, ampliando as possibilidades de inovação, gestão e crescimento empresarial.

Durante o encontro, Gustavo Melo, integrante da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional, ressaltou que a internacionalização ainda é um tema complexo para muitos empresários brasileiros. Por isso, ele destacou a importância da atuação conjunta com entidades especializadas.

Parcerias ajudam empresários a acessar novos mercados

Ao comentar o trabalho realizado em parceria com instituições como ApexBrasil, CNA e CNI, Gustavo Melo explicou: “Estamos tentando traduzir tudo que é falado da temática de importação, exportação, como colocar todas as atividades dessas entidades em prol do empresário, que é o centro das atenções. Cada entidade entra com sua expertise, deixando essa jornada mais compreensível para o empresário”.

Outro aspecto apontado durante os debates foi a possibilidade de acesso mais facilitado a insumos, equipamentos e tecnologias avançadas oriundas do mercado europeu. A expectativa é que a redução de barreiras comerciais contribua para modernizar processos produtivos e aumentar a eficiência dos pequenos negócios brasileiros.

Especialistas presentes no encontro também destacaram que o aproveitamento dessas oportunidades depende da capacidade das empresas de acessar informações qualificadas, investir em inovação e fortalecer sua competitividade.

Internacionalização além das exportações

Para o Sebrae, a internacionalização não deve ser vista apenas como um processo de venda para outros países, mas como uma estratégia de fortalecimento empresarial mais ampla.

Representante da Unidade de Assessoria Internacional do Sebrae, Getúlio Vaz ressaltou a importância dessa visão ao afirmar: “Internacionalizar é mais do que vender para fora, é abrir portas, fortalecer a marca e colocar o Brasil no mercado global”.

A avaliação compartilhada durante o encontro é que, com o apoio de programas como o Move+ e a atuação integrada de diferentes entidades, as micro e pequenas empresas terão melhores condições para aproveitar as oportunidades abertas pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, expandindo mercados, fortalecendo marcas e aumentando sua capacidade de competir em escala global.