Programa no DF capacita jovens rurais em gestão e empreendedorismo

247 - Estão abertas as inscrições para a nova turma do programa Filhos deste Solo, da Emater-DF, voltado à juventude rural do Distrito Federal. São 80 vagas para o curso presencial de Plano de Negócios, que será realizado de 16 a 20 de março, no período vespertino, no Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB). As inscrições podem ser feitas até 12 de março por formulário online.

Com carga horária de 20 horas, a capacitação aborda temas como introdução ao empreendedorismo, definição de negócio, formação de preços, associativismo, cooperativismo, análise de viabilidade financeira e planejamento do empreendimento.

Nos últimos quatro anos, o programa já formou mais de 500 jovens rurais. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo e fortalecer a sucessão familiar, estimulando a permanência das novas gerações no campo.

Um dos destaques do curso é a atividade “shark tank”, em que os participantes apresentam os planos de negócios desenvolvidos ao longo da semana, exercitando visão estratégica, argumentação e tomada de decisão.