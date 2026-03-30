Projeto amplia limite do MEI e permite dois funcionários

247 - A Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021, que propõe mudanças significativas nas regras do Microempreendedor Individual (MEI). Entre os principais pontos, está o aumento do limite de faturamento anual de R$ 81 mil para R$ 130 mil e a possibilidade de contratação de até dois funcionários.

O texto já aprovado pelo Senado segue para sanção presidencial caso seja mantido sem alterações pelos deputados. A proposta surge em um contexto de pressão sobre o modelo atual: apenas no início de 2025, mais de 570 mil microempreendedores foram desenquadrados da categoria por ultrapassarem o teto de faturamento vigente.

A avaliação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é de que a atualização do limite corrige uma defasagem acumulada ao longo dos anos, já que o valor atual não é reajustado desde 2018. Para a instituição, a medida contribui para um ambiente mais equilibrado, reduzindo distorções como a subdeclaração de receitas e a migração para a informalidade.

Segundo o Sebrae, o novo teto também fortalece a formalização e cria condições mais favoráveis para o crescimento sustentável dos pequenos negócios. A entidade destaca que a iniciativa atende ao interesse público ao estimular a regularização de empreendimentos e simplificar a atuação de quem já opera dentro do regime.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforça que o impacto da proposta pode ser amplo. “O aumento do enquadramento trará muitos negócios para a legalidade, num modelo claramente mais simples e menos burocrático. Como efeito imediato, possibilita o reenquadramento das empresas que excederam o faturamento, além do potencial ingresso de aproximadamente 470 mil empresas hoje fora do regime”, afirmou.

Ele também destaca o efeito sobre o mercado de trabalho. “Em um cenário conservador, a proposta de contratar até dois empregados, ampliando sua capacidade operacional e podendo gerar até 1,5 milhão de novos postos de trabalho, caso 10% dos MEIs contratem o segundo funcionário”, aponta.