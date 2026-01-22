Proteção de dados fortalece pequenos negócios, orienta Sebrae

247 - A correta gestão de dados deixou de ser apenas uma exigência legal e passou a ocupar papel central na estratégia das empresas, inclusive dos pequenos negócios. No Dia Internacional da Proteção de Dados, celebrado em 28 de janeiro, o tema ganha ainda mais relevância como fator de credibilidade, crescimento e diferenciação competitiva no mercado.

De acordo com orientações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, o Sebrae reforça que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não precisa ser encarada como um obstáculo complexo ou oneroso. Ao contrário, pode ser implementada de forma gradual, com ações simples e compatíveis com a realidade financeira dos empreendedores, desde a organização interna das informações até a adoção de boas práticas de segurança digital.

Na avaliação do encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Sebrae Nacional, Geraldo Pimenta, a LGPD deve ser compreendida como um investimento estratégico. Segundo ele, a proteção das informações pessoais impacta diretamente a imagem e a sustentabilidade do negócio. “Muita gente acha que a LGPD é burocracia, mas ela é, na verdade, um investimento em credibilidade e competitividade. Proteger dados aumenta a confiança do cliente, evita riscos e abre oportunidades. Cuidar de dados é cuidar da reputação e do crescimento da empresa”, afirma.

Nesse cenário, o Sebrae atua como parceiro dos pequenos negócios na construção de uma cultura sólida de proteção de dados. A instituição disponibiliza capacitações, consultorias e conteúdos práticos, sempre adaptados à realidade do empreendedor, além de ferramentas simples para mapeamento de dados, elaboração de políticas de privacidade e treinamento das equipes. A proposta é reduzir riscos, garantir conformidade legal e fortalecer a relação de confiança com os clientes.

A orientação é clara: a adequação à LGPD não precisa ser cara nem complexa. Medidas acessíveis, como a organização das informações, o uso de planilhas protegidas, a criação de senhas fortes e a definição de regras internas para o uso de dados já representam avanços significativos. “O importante é começar, organizar os processos e envolver a equipe. É possível se adequar sem comprometer o orçamento”, reforça Pimenta.

Além de atender às exigências da legislação, a conformidade com a LGPD traz ganhos diretos para os negócios, como fortalecimento da marca, fidelização de clientes e maior facilidade para acessar novos mercados e parcerias. Em um ambiente cada vez mais atento à privacidade, empresas que demonstram responsabilidade no tratamento de dados conquistam vantagem competitiva, inclusive entre os pequenos empreendimentos.

O avanço de tecnologias como inteligência artificial e análise de dados amplia as oportunidades para os empreendedores, mas também exige cuidados redobrados com a proteção das informações. A recomendação do Sebrae é garantir finalidade clara na coleta de dados, evitar o armazenamento desnecessário e manter total transparência com os clientes sobre o uso dessas informações. “Proteger dados não é apenas cumprir a lei, é respeitar as pessoas e fortalecer relações de confiança”, destaca Geraldo Pimenta.

Para apoiar quem ainda tem dúvidas sobre como iniciar o processo de adequação à LGPD, a Agência Sebrae de Notícias reúne cinco ações práticas que podem ser adotadas imediatamente. A primeira é compreender a legislação, conhecendo seus princípios, objetivos e exigências para identificar o que se aplica a cada tipo de negócio. Em seguida, é fundamental mapear os dados pessoais coletados, entendendo todo o ciclo de vida dessas informações, da coleta ao descarte, bem como sua finalidade e os cuidados necessários para protegê-las.

Outra etapa essencial é a adoção de medidas de segurança compatíveis com o porte da empresa, como controle de acesso, realização de backups regulares e, quando possível, uso de criptografia, sempre evitando gastos desnecessários. A capacitação da equipe também é apontada como indispensável, já que todos os colaboradores precisam conhecer as boas práticas e seguir as regras estabelecidas para garantir a proteção dos dados no dia a dia. Por fim, o Sebrae orienta a revisão de contratos e parcerias, assegurando que fornecedores e parceiros também cumpram a legislação e aproveitando o momento para fortalecer a competitividade do negócio.

Geraldo Pimenta ressalta que o respeito à LGPD vai além de uma exigência técnica ou jurídica e representa um compromisso ético com a transparência e o respeito às pessoas. Para ele, empresas que tratam dados de forma íntegra demonstram responsabilidade e consolidam sua credibilidade no mercado. A integridade na gestão da informação, segundo o especialista, garante decisões pautadas pela honestidade e pelo cumprimento das normas, contribuindo para um ambiente de negócios mais seguro, sustentável e confiável.