Reforma tributária exige adaptação dos MEIs até 2027

247 - A reforma tributária em curso no Brasil já começa a redesenhar o ambiente de negócios para microempreendedores individuais (MEIs), que, embora mantenham o regime simplificado, precisarão se adaptar a novas exigências para seguir competitivos. Entre os principais impactos está a maior pressão de empresas maiores, que tendem a priorizar fornecedores capazes de gerar créditos tributários — algo que pode incentivar a migração de MEIs para outros regimes.

As informações e orientações foram divulgadas pelo Sebrae, que tem acompanhado as mudanças e preparado materiais de apoio para os pequenos negócios. A entidade destaca que o modelo do MEI não será extinto, mas exigirá maior organização e conformidade fiscal diante das novas regras.

Uma das mudanças mais relevantes será a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para todas as vendas e prestações de serviços, inclusive para pessoas físicas. Atualmente, essa exigência vale apenas quando o cliente é pessoa jurídica, mas, a partir de 1º de janeiro de 2027, passará a ser universal. A medida amplia o controle da Receita Federal do Brasil sobre as operações, incluindo o monitoramento mais rigoroso do fluxo de pagamentos.

Outro ponto de atenção envolve o conceito de receita bruta anual do MEI, que será ampliado. Segundo o analista de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Edgard Fernandes, a mudança exige cuidado redobrado na gestão financeira. “Um ponto importante é a alteração do conceito de receita bruta anual para o MEI. No mesmo ano serão somados os faturamentos do MEI, inclusive se houver múltiplos CNPJs durante o ano, e também faturamento como autônomo”, explica.

Apesar das novas exigências, especialistas apontam que também haverá oportunidades. A carga tributária incidente sobre operações do MEI tende a permanecer baixa durante a transição, podendo chegar a valores simbólicos — estimados em cerca de R$ 3,00 até 2033. Para facilitar a adaptação, o Sebrae oferece ferramentas gratuitas, como emissor de notas fiscais, além de cursos voltados à gestão e precificação.

Edgard Fernandes reforça o suporte disponível aos empreendedores: “Também temos centenas de cursos direcionados ao MEI, especialmente sobre gestão financeira e precificação de produtos e serviços. Nossos canais de atendimento estão preparados para auxiliar os pequenos negócios nesse período de transição”, afirma.

A implementação da reforma será gradual e seguirá um cronograma definido. O ano de 2026 funcionará como fase de testes, com alíquotas simbólicas. Já em 2027 terá início a cobrança efetiva da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá PIS e Cofins. A partir de 2029, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) começará a substituir ICMS e ISS, com conclusão da transição prevista para 2033.

Para empresas optantes pelo Simples Nacional, haverá a possibilidade de escolher entre recolher os novos tributos — IBS e CBS — dentro das tabelas do regime simplificado ou fora dele. No caso do MEI, contudo, o formato atual será mantido, com pagamento mensal fixo.

A reforma tributária brasileira substitui cinco tributos — ICMS, ISS, PIS, Cofins e parte do IPI — por dois novos impostos: a CBS, de competência federal, e o IBS, de gestão estadual e municipal. Juntos, eles formam um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), adotado em mais de 170 países, com a promessa de simplificar o sistema, reduzir a burocracia e aumentar a transparência.

A alíquota total estimada do novo modelo varia entre 26% e 28%, com reduções previstas para setores essenciais, como saúde e educação, e alíquota zero para itens da cesta básica. O sistema também permitirá a compensação ampla de créditos tributários, eliminando a cumulatividade e evitando a chamada tributação em cascata — um dos principais entraves do modelo atual.