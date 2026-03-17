Rio registra crescimento de mais de 70% no setor audiovisual

247 - O filme O Agente Secreto já levou mais de 2,35 milhões de espectadores aos cinemas, reforçando o bom momento do audiovisual brasileiro, que emplaca sua segunda indicação consecutiva ao Oscar. O desempenho da produção também chama atenção para a relevância econômica do setor, conforme aponta levantamento do Sebrae Rio.

De acordo com o estudo, o segmento audiovisual cresceu mais de 70% no estado do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos. Somente em 2025, foram abertas cerca de 6,8 mil empresas no setor, sendo que 99% correspondem a pequenos negócios. Atualmente, o estado reúne aproximadamente 38,3 mil empresas ligadas à atividade.

A distribuição geográfica revela forte concentração na capital Rio de Janeiro, que abriga 66,6% dos pequenos negócios do setor. Na sequência aparecem Niterói, com 5,4%, São Gonçalo, com 2,7%, e Duque de Caxias, com 2,3%.

“A análise reforça que, dentro do Rio de Janeiro, o setor está visivelmente centralizado, com o restante do estado operando de forma mais pulverizada”, avalia Carolyne Gomes.

O levantamento mostra ainda que 97% das empresas do audiovisual no estado são de pequeno porte. Os microempreendedores individuais (MEIs) representam 53% do total, enquanto microempresas correspondem a 36% e empresas de pequeno porte somam 8%.

Entre as atividades, três concentram a maior parte dos negócios, respondendo por 78% do total. O serviço de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão lidera, com 34%. Em seguida, aparece a produção de fotografias, com 30%, e a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, com 14%.

“A cultura está intimamente ligada ao imaginário popular. O setor audiovisual não impacta apenas o seu segmento”, afirma Carolyne.

“Filmes, por exemplo, podem inspirar outros setores da economia para adaptar seus produtos ou serviços para humanizar a marca, criam conexão com o cliente e a empresa participa do momento, como a inclusão do filme Agente Secreto em cerimônias internacionais”, acrescenta.

No cenário nacional, o estado de São Paulo lidera o ranking, concentrando 35% dos pequenos negócios do audiovisual. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 12%, seguido por Minas Gerais, que detém 8% das empresas do setor no país.