Rota dos Corais impulsiona turismo sustentável e preservação ambiental

247 - A Rota dos Corais vem se consolidando como uma das principais iniciativas de turismo sustentável e regenerativo do Nordeste brasileiro, combinando preservação ambiental, inclusão produtiva e valorização da biodiversidade costeira. O projeto abrange 14 municípios localizados entre os estados de Pernambuco e Alagoas e busca transformar a região em um modelo de desenvolvimento sustentável baseado na conservação dos ecossistemas marinhos.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), a iniciativa conta com o apoio do Sebrae e tem na Biofábrica de Corais um dos seus principais exemplos de inovação voltada à recuperação ambiental. A startup atua na restauração de recifes e na promoção do turismo regenerativo, envolvendo visitantes, moradores e empreendedores em ações práticas de conservação.

Recentemente, o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, e o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, participaram de uma visita técnica à Biofábrica de Corais para conhecer os resultados alcançados pelo projeto e as perspectivas de ampliação das atividades na região.

Conservação ambiental aliada ao desenvolvimento

Durante a visita, Rodrigo Soares destacou a importância de iniciativas que conciliam inovação, sustentabilidade e geração de oportunidades econômicas para as comunidades locais.

“Conhecer modelos como este é multiplicar experiências que ampliam oportunidade e cidadania. O nosso compromisso é apoiar as micro e pequenas empresas do país, transformando ideias e sonhos em oportunidades concretas de desenvolvimento. Aqui, temos uma iniciativa de grande relevância, fruto de uma pesquisa desenvolvida por biólogos de uma universidade federal e sua equipe.”

O presidente do Sebrae também ressaltou o valor estratégico da recuperação dos recifes da Costa dos Corais para a economia regional e para a preservação de um patrimônio natural de relevância nacional.

“Trata-se de uma oportunidade de revitalizar e proteger os corais da Costa dos Corais, um patrimônio natural que gera renda, emprego e desenvolvimento para toda a região. Para garantir a preservação desse ecossistema, é fundamental promover a sustentabilidade e a educação ambiental. Turistas, moradores e todos aqueles que vivem e trabalham nesse território precisam atuar de forma consciente, respeitando o meio ambiente e contribuindo para sua conservação.”

Resultados já alcançados pela Biofábrica de Corais

Os impactos positivos da iniciativa já podem ser medidos tanto no campo ambiental quanto no engajamento social. Segundo a gerente da Biofábrica de Corais, Karoline Melo, o projeto registrou avanços importantes na recuperação dos recifes e na mobilização da sociedade em torno da causa ambiental.

“Até o ano passado, mais de 1.500 corais haviam sido manejados pela equipe. Além disso, as ações de comunicação e turismo ligadas ao projeto alcançaram mais de 10 milhões de pessoas, considerando o impacto das redes sociais e da ampla cobertura da mídia espontânea, que já contabiliza mais de 220 inserções”, afirmou.

A gestora explica que a credibilidade da iniciativa está fundamentada em indicadores mensuráveis e resultados auditáveis, fator que contribui para atrair visitantes interessados em ciência, sustentabilidade e experiências de impacto positivo.

Segundo Karoline Melo, o trabalho de educação ambiental desenvolvido pela Biofábrica envolve públicos de diferentes faixas etárias, desde crianças até turistas que visitam a região. Apenas no ano passado, 399 visitantes participaram diretamente das atividades de turismo regenerativo relacionadas à pesquisa e à recuperação dos corais.

Meta é ampliar participação dos turistas

A expectativa da Biofábrica é ampliar significativamente esse alcance nos próximos anos. A meta estabelecida para 2026 prevê o engajamento direto de pelo menos mil turistas em atividades voltadas à conservação dos recifes e à educação ambiental.

Para o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, a iniciativa demonstra como a inovação pode ser aplicada para enfrentar desafios ambientais complexos e gerar benefícios para a economia local.

“A Biofábrica de Corais se posiciona como uma startup criada para enfrentar um desafio específico da região, aplicando inovação a um tema complexo e estratégico, que são a conservação da natureza e da vida marinha. Essa conexão entre ciência, empreendedorismo e sustentabilidade fortalece o desenvolvimento local e cria oportunidades para o turismo sustentável.”

Murilo Guerra também enfatizou a importância da participação da comunidade no processo de preservação ambiental, destacando ações que aproximam moradores das atividades de conservação.

“Outro aspecto relevante é o envolvimento da comunidade. Por meio de ações como a adoção de corais e outras experiências participativas, o projeto aproxima a população da conservação ambiental, despertando o sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva.”

Turismo de experiência fortalece conscientização

Além da recuperação dos recifes, o turismo de experiência tem desempenhado papel central na estratégia de educação ambiental da Biofábrica de Corais. A proposta busca aproximar a população do conhecimento científico e ampliar a compreensão sobre a importância dos ecossistemas marinhos.

Para Belize Costa, educadora ambiental da Biofábrica, uma das principais contribuições do projeto é tornar acessíveis informações que muitas vezes permanecem restritas ao ambiente acadêmico.

“A gente enxerga isso como uma forma de levar a sensibilização ambiental para pessoas que não pertencem à área da biologia ou do meio ambiente. Quem visita a região precisa entender o que está preservando e por que existem regras e políticas de proteção”, explicou.

As atividades educativas ajudam visitantes a compreender a necessidade de respeitar áreas delimitadas para visitação, seguir trilhas autorizadas e reduzir impactos sobre os recifes. O trabalho também contribui para esclarecer aspectos básicos da biologia marinha que ainda são desconhecidos por parte do público.

Mudança de percepção na comunidade local

Os efeitos da educação ambiental já podem ser observados entre moradores e estudantes da região. De acordo com Belize Costa, o conhecimento sobre os corais tem avançado significativamente dentro das escolas e das comunidades costeiras.

“Antes, muitas crianças olhavam para um coral e diziam que era uma pedra. Hoje, quando voltamos às escolas, elas já sabem que se trata de um animal e entendem sua importância para o ecossistema”, relatou.

A integração entre turismo regenerativo, ciência e educação ambiental tem fortalecido a conscientização coletiva sobre a preservação dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, o projeto contribui para consolidar um modelo de desenvolvimento que alia proteção ambiental, geração de renda e valorização do patrimônio natural da Costa dos Corais.