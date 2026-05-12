Saitta Day 2026 abre vendas e aposta em conexões empresariais

247 - O Saitta Day 2026 abriu oficialmente as vendas para sua nova edição, marcada para o dia 27 de agosto, no Palácio das Artes, em Praia Grande, no litoral paulista. Com proposta voltada ao fortalecimento do networking empresarial e à geração de negócios, o evento pretende reunir empresários, executivos, investidores, profissionais liberais e lideranças regionais em uma imersão de quase 12 horas de duração.

A iniciativa é liderada por Mayra Saitta, advogada, empresária e fundadora do Grupo Saitta, hub empresarial que atua nas áreas de contabilidade, advocacia, marketing e educação corporativa. Segundo a organização, a expectativa é ampliar o alcance conquistado na primeira edição do encontro, consolidando o Saitta Day como um dos principais espaços de conexão empresarial da Baixada Santista.

Com programação prevista entre 12h e 23h30, o evento terá palestras, ativações de marcas, demonstrações de produtos e espaços dedicados à troca de experiências entre participantes. O encerramento contará com um happy hour exclusivo voltado ao networking entre empresários, patrocinadores e convidados.

Crescimento dos eventos corporativos

O avanço de encontros presenciais voltados ao ambiente corporativo acompanha uma tendência observada no mercado global de eventos. De acordo com levantamento da Events Industry Council, o setor mantém trajetória de recuperação e expansão impulsionada pela demanda crescente por networking qualificado e encontros estratégicos. No Brasil, o fortalecimento do empreendedorismo também contribui para o aquecimento desse segmento.

Para Mayra Saitta, a proposta do evento vai além da realização de palestras e apresentações tradicionais. “O empresário precisa de acesso a conteúdo aplicável, mas também de relacionamento qualificado. Muitas oportunidades surgem justamente dessas conexões presenciais, das conversas estratégicas e da troca com quem vive desafios semelhantes”, afirma.

A organizadora destaca ainda que a intenção é criar um ambiente propício para trocas reais entre empreendedores e profissionais de diferentes áreas. “O Saitta Day foi pensado para ser mais do que um evento de palestras. A proposta é criar um ambiente onde empresários realmente conversem, troquem experiências e construam oportunidades. Muitas vezes, uma conexão certa encurta anos de tentativa e erro dentro de uma empresa”, diz.

Programação e experiências exclusivas

A edição de 2026 será realizada em formato de imersão de um dia, com conteúdos voltados à liderança, inovação, gestão e expansão de negócios. A programação também prevê a participação de nomes de destaque do empreendedorismo nacional, embora os palestrantes ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

Além do conteúdo técnico e das experiências de networking, o evento oferecerá diferentes modalidades de ingressos. A categoria Comum garante acesso às palestras, área de ativação e certificado digital. Já o ingresso Plus inclui participação em uma festa exclusiva com open bar e open food.

Os participantes que optarem pela categoria Prime terão acesso à área front palco com assentos reservados. O ingresso Master, com vagas limitadas, oferecerá benefícios adicionais, como backstage lounge, encontro com palestrantes e acesso ao estacionamento oficial, conforme disponibilidade.

Expectativa para o empreendedorismo regional

A organização aposta no fortalecimento do ambiente empresarial da Baixada Santista como um dos motores do evento. A edição anterior, realizada também no Palácio das Artes, reuniu empresários e lideranças regionais em debates voltados ao empreendedorismo e à expansão de negócios.

Segundo Mayra Saitta, Praia Grande vive um momento estratégico de crescimento econômico, o que amplia a necessidade de ambientes voltados ao desenvolvimento empresarial. “Praia Grande vive um momento importante de desenvolvimento econômico, e acreditamos que o empresariado regional precisa de ambientes que estimulem visão estratégica, relacionamento e crescimento estruturado. O Saitta Day nasce com esse propósito”, conclui.