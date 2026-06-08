Salão do Artesanato impulsiona negócios e fortalece renda em Campina Grande

247 - O 42º Salão do Artesanato Paraibano será realizado entre os dias 11 de junho e 4 de julho, em Campina Grande, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização da cultura popular, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia criativa no estado. O evento acontece durante o período d’O Maior São João do Mundo e reúne artesãos de diversas regiões paraibanas em um espaço dedicado à exposição e comercialização de produtos artesanais.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae/PB, o salão desempenha um papel estratégico na promoção dos pequenos negócios ligados ao artesanato, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação de tradições culturais e para a geração de renda de centenas de famílias.

Nesta 42ª edição, a homenagem é dedicada às bonequeiras da Paraíba. O reconhecimento celebra o trabalho de artesãs que transformam criatividade, memória e conhecimentos tradicionais em peças que representam a identidade cultural paraibana e ajudam a movimentar a economia local.

Artesanato como motor da economia criativa

Ao longo de mais de duas décadas, o Salão do Artesanato Paraibano se consolidou como uma importante vitrine para os profissionais do setor, conectando tradição, cultura e desenvolvimento econômico. A iniciativa também tem o apoio permanente do Sebrae/PB, que atua na capacitação dos artesãos e no fortalecimento do ambiente de negócios.

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, Thiago Lucena, o evento demonstra o potencial da economia criativa como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

“O Salão do Artesanato Paraibano é um exemplo de como a cultura e o empreendedorismo caminham juntos. Além de valorizar o trabalho dos artesãos, o evento amplia mercados, estimula a inovação e fortalece pequenos negócios que têm no artesanato sua principal fonte de renda. É uma iniciativa que gera impactos positivos para toda a cadeia produtiva e para a economia do estado”, destacou.

Homenagem às bonequeiras valoriza tradição paraibana

O tema escolhido para esta edição reforça a importância da preservação dos saberes populares e das raízes culturais da Paraíba. As bonecas produzidas pelas artesãs homenageadas carregam referências da memória afetiva, das manifestações culturais e das tradições que marcam a identidade do estado.

Além do aspecto cultural, a iniciativa amplia oportunidades de mercado para quem vive da produção artesanal, fortalecendo a presença desses empreendedores em novos espaços de comercialização e divulgação.

A proposta está alinhada às diretrizes do programa Impulsionar Negócios, que reconhece o artesanato como uma atividade econômica capaz de promover competitividade, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento territorial.

Turismo e geração de oportunidades

Para Thiago Lucena, o impacto do salão vai além da valorização cultural e alcança diferentes segmentos da economia paraibana.

“Nesse contexto, o Salão do Artesanato se consolida como um importante instrumento de desenvolvimento econômico, fortalecendo pequenos negócios, impulsionando o turismo e ampliando a circulação de riqueza em Campina Grande e em toda a Paraíba”, reforça.

Durante os festejos juninos, o evento também contribui para divulgar a cultura paraibana entre os milhares de turistas que visitam Campina Grande. A exposição dos produtos artesanais amplia a visibilidade dos empreendedores e cria novas oportunidades de negócios para o setor.

Serviço

Evento: 42º Salão do Artesanato Paraibano

Período: 11 de junho a 4 de julho de 2026

Horário: das 15h às 22h

Local: Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, s/nº, bairro Catolé, ao lado do Village Premium Hotel, na rotatória de entrada de Campina Grande

Entrada: gratuita, com opção de doação solidária de 1 kg de alimento não perecível

Informações: https://pap.pb.gov.br/42o-salao-do-artesanato-paraibano